Cosa pensano i critici italiani di “Loro 1”

Roma - Monchi : "Rinnovi Alisson e Florenzi? Ci dicano Cosa ne pensano" : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , a Sky Sport 24, parla , ovviamente, della sfida nei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona: "È una bella sfida utile soprattutto per capire se siamo sulla strada giusta in questa crescita ...

Violenza di genere - omofobia e bullismo : l’indagine su Cosa ne pensano gli italiani. Ancora troppi minimizzano i problemi : Violenza sulle donne, discriminazione di persone LGBTI e bullismo sono all’ordine del giorno. Ma se da un lato ce n’è consapevolezza, dall’altro troppo spesso in Italia si tende a minimizzare il problema pensando che se ne parli di più solo perché lo fanno mass media e social. La verità è che in Italia il 36,8% delle donne ha subìto discriminazioni sul lavoro (contro il 6% degli uomini) e, di queste, il 44% ha dovuto rinunciarci, mentre il 23,3% ...

Cosa pensano i giornalisti inglesi della mancata qualificazione ai mondiali dell'Italia? : Paragonalo al 56.1% in Portogallo , che ha vinto Euro 2016, e al 53% in Germania , che ha vinto la Coppa del Mondo 2014, e vedi che l'argomento non si accumula. I giocatori stranieri costituiscono il ...