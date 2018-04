Cortana è più intelligente di iOS secondo un’analisi

Cortana è l’assistente vocale più utilizzato nelle aziende : Se Cortana , nel mercato consumer, non è molto utilizzata probabilmente a causa della scomparsa di Windows 10 Mobile e all’assenza di uno smart speaker economico, diversa è la situazione in quello enterprise. Secondo infatti un sondaggio avviato da Spiceworks con oltre 500 amministratori IT del Nord America e dell’Europa che hanno deciso di fornire le loro risposte, l’assistente vocale di Microsoft è il più utilizzato ...

Cortana ora funziona con più device smart e IFTTT : Come detto in precedenza, Cortana è tutt’altro che morta e l’aggiornamento appena uscito ne è la prova. Infatti adesso il nostro assistente vocale preferito funzionerà con molti altri smart device, in particolare quelli di: LIFX TP-Link Honeywell Lyric Honeywell Total Connect Ecobee Geeni Ma la grande novità è l’arrivo del supporto (già annunciato in precedenza) ad IFTTT (If This Then That), una piattaforma che permette di ...