Condannati per abuso e non per aggressione sessuale | la protesta delle suore di clausura

Salah Abdeslam e Sofien Ayari Condannati a 20 anni per la sparatoria di Bruxelles : Tentato omicidio, attività terroristica e possesso illegale di armi. Con queste accuse, il Tribunale di Bruxelles ha condannato a 20 anni di prigione Salah Abdeslam e Sofien Ayari. Lo jihadista francese e il suo complice tunisino erano sotto processo per la loro partecipazione alla sparatoria nel quartiere di Forest contro la polizia del 15 marzo 2016, quando furono feriti 4 agenti e un sospetto terrorista rimase ucciso. Abdeslam è l’unico ...

Terrorismo - Abdeslam e il suo complice Condannati a 20 anni per la sparatoria di Bruxelles nel 2016 : Sono stati riconosciuti colpevoli di tentato omicidio, attività terroristica e possesso illegale di armi

Stato-mafia : per i giudici la trattativa ci fu. Condannati ufficiali dei Ros - Dell'Utri e boss : La sentenza di primo grado ha accolto la tesi della procura. Condanne per uomini delle istituzioni e mafiosi. Assolto l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino. Per il pm Di Matteo, Dell'Utri è stato ...

La trattativa Stato-Mafia ci fu davvero : Condannati vertici Ros - Dell'Utri e due boss. Assolto l'ex ministro Mancino Il pm : «Per Falcone e Borsellino» : La cosiddetta trattativa tra Stato e Mafia è esistita davvero: è una sentenza a dirlo, anche se non definitiva. La Corte di Assise di Palermo ha infatti condannato a pene comprese tra 8...

La trattativa Stato-Mafia è esistita davvero : Condannati vertici Ros - Dell'Utri e due boss. La 'dedica' del pm : «Per Falcone e Borsellino» : La cosiddetta trattativa tra Stato e Mafia è esistita davvero: è una sentenza a dirlo, anche se non definitiva. La Corte di Assise di Palermo ha infatti condannato a pene comprese tra 8...

Stato-mafia : assolto Mancino - Condannati per Mori e Dell'Utri : Dopo cinque anni si conclude il processo sulla trattativa Stato-mafia, che vede dieci imputati (tra cui Totò Riina, morto a novembre).condannati a 12 anni l'ex generale Mario Mori, l'ex generale Antonio Subranni, l'ex colonnello Giuseppe De Donno, Marcello Dell'Utri, tutti accusati di minaccia a corpo politico dello Stato. Pesante la pena per il boss Leoluca Bagarella, cognato di Riina, che dovrà scontare 28 anni di carcere, contro i 16 ...

Processo caserma Campomizzi - Condannati per truffa allo Stato imprenditori aquilani : L'Aquila - Dopo alcune ore in camera di consiglio, solo nella notte si è arrivati a sentenza, nell'ambito del Processo sulla ristrutturazione post sisma dei locali della caserma Campomizzi, su presunti favoritismi nell'assegnazione dell'appalto, di 11 milioni di euro. Il tribunale dell’Aquila ha condannato con l’accusa di truffa ai danni dello Stato l’imprenditore aquilano Enzo Romano Marinelli alla pena di 2 anni di ...

Sulmona - minori diffondono su Facebook foto hard di una coetanea/ Genitori Condannati per “carenza educativa” : Sulmona, minori diffondono su Facebook foto hard di una loro coetanea: il giudice civile condanna al risarcimento anche i Genitori dei minori "per carenza educativa"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:20:00 GMT)

I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati Condannati per ricettazione in un caso giudiziario fra Esselunga e Coop : I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati condannati dalla Corte di Appello di Milano per ricettazione in un caso giudiziario che coinvolge le catene di supermercati Esselunga e Coop. Sia Belpietro sia Nuzzi hanno ricevuto una condanna, poi The post I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati condannati per ricettazione in un caso giudiziario fra Esselunga e Coop appeared first on Il Post.

Intercettazioni dei dirigenti Coop - Belpietro e Nuzzi Condannati per ricettazione. Prescritta la calunnia : La calunnia si è Prescritta. La ricettazione, che non era stata provata in primo grado, invece no. E per corte d’Appello di Milano si è configurata. C’è un nuovo capitolo giudiziario nella vicenda della presunta campagna diffamatoria che – secondo l’accusa – è stata messa in atto circa otto anni fa dall’allora patron dell’Esselunga, ora scomparso, Bernardo Caprotti, contro la concorrente Coop Lombardia. Dopo le ...

Foto osè di 14enne sui telefonini - in sede civile genitori minorenni Condannati a risarcire per diffusione : Undici minorenni avevano diffuso la Foto nuda di una loro coetanea, facendola circolare sui telefonini. Prosciolti in sede di udienza preliminare ora sono stati chiamati a risarcire la parte lesa in sede civile, insieme ai loro genitori. È la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Sulmona Daniele Sodani, la quale ha ritenuto responsabili madri e padri. I fatti risalgono al 2013 quando una ragazza all’epoca 14enne, denunciò di essere ...

Condannati ex amministratori per danno erariale : Per la cronaca, la denuncia che ha evidenziato il fatto alla Corte dei Conti sarebbe stata effettuata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali.

I Condannati per le torture al G8 di Genova dovranno risarcire lo Stato con 6 milioni di euro : A stabilirlo la Corte dei Conti riferendosi a 28 funzionari - tra poliziotti, carabinieri e personale medico-sanitario - protagonisti delle torture a manifestanti inermi nella caserma di Bolzaneto.Continua a leggere

G8 Genova - 28 Condannati per Bolzaneto : 6 mln risarcimento allo Stato - : Lo ha deciso la Corte dei conti del capoluogo ligure. Tra i condannati per le violenze nella caserma del 2001 c'è anche l'ex pm Alfonso Sabella oltre a personale medico-sanitario e appartenenti a ...