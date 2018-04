“Compleanno senza papà” Tutti contro il super vip dopo il commovente scatto della

caffeinamagazine

: Oggi compie 2.771 anni. Ha un po' di rughe, tante buche e qualche difetto. Ti fa pure incazzare. Ma rimane la pi… - angelomangiante : Oggi compie 2.771 anni. Ha un po' di rughe, tante buche e qualche difetto. Ti fa pure incazzare. Ma rimane la pi… - zalex_13 : Suri Cruise, compleanno senza papà Tom per la quinta volta. La 12enne con il cuore a pezzi chiede spiegazioni alla… - catebiancheri : RT @michele_bravi: Volevo sottolineare che io sono stato super carino a fare gli auguri di compleanno a @Giorgia e lei invece, senza alcun… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Uno dei vip più amati dai fan (e soprattutto dalla fan) di Hollywood, protagonista di un numero ormai quasi infinito di film d’azione, molti di grande successo, e considerato un sex symbol assoluto ancora oggi, nonostante le 55 primavere già alla spalle. Ma anche una star che ha fatto discutere e parecchio per la sua vita privata e per certe decisioni fatte pesare sul restofamiglia hanno spinto molti utenti a puntare il ditodi lui. Parliamo del “bello e dannato” Tom Cruise, finito proprio in queste ore, per l’ennesima volta, nel vortice delle polemiche. Un po’ una costante da quanto il divo si è avvicinato a Scientology, organizzazione che ha sede negli Stati Uniti a metà tra una setta e una vera e propria chiesa. Tom è accusato sui social di essersi rivelato un pessimo padre per la sua bambina, con assenze pesanti che fanno soffrire ...