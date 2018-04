Comicon 2018 | i Capitani Italiani alla fiera del fumetto di Napoli

Comicon 2018 - c'è l'ispettore Buddha : il fumetto che omaggia Bud Spencer : Una quattro giorni che offrirà ai visitatori una panoramica sulle novità riguardanti il mondo delle graphic novel, dei manga, dei cartoni animati, dei giochi e tutto ciò che gira intorno a questa ...

10 fumetti da comprare al Napoli Comicon 2018 : Con un programma intenso e ricco di ospiti, torna anche quest’anno una delle fiere del fumetto più seguite in Italia, punto di riferimento per gli appassionati di comics & games nel meridione (e non solo): il Napoli Comicon, giusto in tempo per il ponte tra 28 aprile e 1° maggio. Se incontrare artisti come Frank Miller, Milo Manara e Brian Azzarello non fa altro che solleticare la vostra voglia di comprare e leggere fumetti, siete nel ...

Questo weekend al Comicon di Napoli si svolgerà il torneo di FIFA 18 valido per i Playoff della FIFA eWorld Cup 2018 : Al Comicon di Napoli la sfida italiana valida per i Playoff del mondiale di FIFA 18. Il vincitore tra i 16 giocatori in gara accederà ai Playoff di giugno sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2018.Tutto è pronto per l'ESL FIFA 18 Italian Qualifier, il grande torneo competitivo di FIFA 18 che si terrà sabato 28 e domenica 29 aprile al Comicon di Napoli e che sarà valido per un posto ai Global Series Playoff, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup ...

Pronto al via Napoli Comicon 2018 : orari - come arrivare in fiera e consigli utili : Mancano ormai solo poche ore all'apertura ufficiale dei cancelli del Napoli Comicon 2018, la fiera partenopea dedicata all'industria fumettistica e videoludica, e tanti sono gli appassionati che, fin dalle prime ore della mattina del 28 aprile si accalcheranno dinanzi agli ingressi della Mostra D'Oltremare di Napoli, pronti a invadere copiosamente i padiglioni allestiti di tutto punto e a colorare il lungo weekend della kermesse. L'orario della ...

Gli appuntamenti più importanti del Napoli Comicon 2018 : Dal 28 aprile al 1° maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli si terrà la 20esima edizione del Napoli Comicon, una delle manifestazioni legate al mondo dei fumetti e della cultura pop più importanti d’Italia (di cui Wired è media partner). Il magister di quest’anno sarà Lorenzo Mattotti, il quale ha disegnato la locandina e che ovviamente sarà oggetto di una mostra personale dedicata, Seguendo le tracce, inaugurata il 6 aprile al Museo Pignatelli ...

Napoli Comicon 2018 al via il 28 aprile : tutti gli ospiti sezione Gamecon : Manca ormai pochissimo all'avvio del Napoli Comicon 2018, la fiera dedicata al mondo dei fumetti e dei videogiochi che spazia ovviamente nei campi più disparati, fornendo panoramiche piuttosto vaste anche su quella che è la cultura asiatica e sulla cultura pop più in generale (che faccia però sempre riferimento alle tematiche principali appena citate). Una quattro giorni serratissima quella che partirà il prossimo 29 aprile e che si concluderà ...

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - annunciata come ospite l’attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : biglietti - data e orari : Ci sarà anche Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018: l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei fumetti, del cinema e delle serie tv. In particolare, come si legge sul sito ufficiale del Napoli Comicon, la Lawless parteciperà grazie alla collaborazione con Infinity alla proiezione in anteprima ...

Napoli Comicon : la giuria dei Premi Micheluzzi 2018 - Best Movie : Annunciati i giurati dei Premi Micheluzzi 2018 , i riconoscimenti dedicati al mondo dell'Editoria a Fumetti che verranno consegnati nel corso dell'imminente Napoli Comicon previsto dal 28 aprile al 1° maggio. E decretare i vincitori di quest'edizione sono: Lorenzo Mattotti , ...