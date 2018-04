Come inviare raccomandate da casa

Come inviare GIF animate su WhatsApp : Non è affatto difficile GIF animate su WhatsApp e spesso molti utenti le preferiscono ai video perché risultano più leggere e divertenti. Non tutti sanno, però, che è anche possibile creare GIF WhatsApp semplicemente con il proprio smartphone grazie a delle comode app per creare GIF oppure, se siete pigri, potete semplicemente cercare GIF su WhatsApp e inviarle ai vostri contatti. Le GIF non sono altro che immagini animate solitamente di breve ...

Milano. Come inviare la richiesta di riduzione della Tari : Ci sono ancora due settimane di tempo per inviare al Comune di Milano la richiesta di riduzione della Tari dedicata

WhatsApp - Come inviare messaggi anonimi : WhatsApp, il metodo per inviare messaggi anonimi, foto: XDA Developers WhatsApp, come inviare messaggi anonimi Se volete inviare un messaggio anonimo su WhatsApp per fare uno scherzo, esiste un metodo.

Whatsapp - ecco Come inviare foto in alta risoluzione : alta definizione qui, alta definizione lì. Oggi anche il filo d’erba da dettaglio è diventato protagonista sui nostri schermi, grandi e piccoli che siano. Per televisori, programmi tv e smartphone l’immagine in 4k ultra hd ormai è scontata. Tanto più per i social network. Ma se con Instagram, che l’high definition ce l’ha nel DNA, il filo d’erba non crea miopie, con Whatsapp qualche difficoltà in più c’è sempre stata. La piattaforma di ...

Grande Fratello Nip 2018/ Barbara Palombelli conduttrice - "Chi" conferma : ecco Come inviare la candidatura : Grande Fratello Nip tornerà in onda il 16 aprile con Barbara Palombelli alla conduzione: tra i concorrenti potrebbero esserci alcuni inquilini delle passate edizioni.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:12:00 GMT)

Inviare SMS Anonimi : Come Fare? : Vediamo tutte le soluzioni disponibili per Inviare SMS Anonimi gratis da internet. Come Inviare SMS a TIM, Vodafone, Wind e Tre senza fare comparire il tuo numero Inviare SMS anonimo da internet Nuova giornata, nuova guida dedicata ai lettori di YLU. Oggi in particolare andremo a vedere Come Inviare SMS Anonimi a qualcuno, senza farci scoprire e senza […]