COLONY - #RewatchTime | 2x10 The Garden of Beasts

COLONY - #RewatchTime : 2x09 "Tamam Shud" : “I’m here because the real war is about to begin, and that thing you stole is gonna help us win it.”Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! Se non vi è bastata la dose di adrenalina portata dall'entusiasmante ottavo episodio, nel nono vi saranno dei momenti davvero tesi, riconducendo alla fine di una fase importante della storia per un personaggio in particolare, che noi attendevamo con tanta ansia.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 2x08 ...

COLONY - #RewatchTime : 2x08 "Good Intentions" : “Either some of us die, or all of us die; you get the honor of deciding which of those it’s going to be.”Ben ritrovati col #RewatchTime di COLONY! A seguito del settimo episodio, che ha ridefinito la storia in modo radicale, nell'ottavo capitolo della seconda stagione assistiamo a una vera e propria escalation, alla cui fine vi è una riunione estremamente attesa.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 2x07 "Free RadicalsTITOLO: Good IntentionsRegia: ...

COLONY - #RewatchTime : 2x07 "Free Radicals" : "I can’t keep sitting on the sidelines, not with this hanging over our heads."Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! Dopo sei episodi affascinanti e interessanti, in questo settimo capitolo ci ritroviamo davanti a una vera e propria bomba, fisica ed emotiva, con eventi scioccanti e una risolutiva rivelazione, che da' a questa serie uno scopo per il suo percorso. ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 2x06 "Fallout"TITOLO: Free RadicalsRegia: ...

COLONY - #RewatchTime : 2x06 "Fallout" : “You need to get your house in order, before it comes down on all of us.”Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! La seconda stagione avanza con un ritmo intenso e piacevole, e questo sesto episodio non è stato da meno, nonostante la forte connotazione morale contenuta in esso. In questo capitolo vedremo Will e Katie imbarcarsi in una pericolosa missione e Maddie che va a trovare Bram.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 2x05 "Company ...

COLONY - #RewatchTime : 2x05 "Company Man" : “The only thing that matters is righting this ship, and we’ll both do whatever it takes to do that, right? That means playing our roles… me the good soldier, you the good citizen.”Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! Il quinto episodio della seconda stagione ci riporta dritti all'azione, con il ritorno di Broussard, Will che riprende il suo "vecchio lavoro" in un ambiente non uguale a quello che aveva lasciato e i rischi legittimi di ...

COLONY - #RewatchTime : 2x04 "Panopticon" : “We stay together. That’s how we survive.”Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! Nel quarto episodio della seconda stagione si gioca in un terreno più casalingo, mostrandoci le difficoltà di Will e Katie nel far ambientare Charlie, come nel chiarire le loro divergenze, e il conflitto emotivo di Jennifer, che le ha dato la possibilità di esprimersi al meglio come personaggio, dandole un volto più umano.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 2x03 ...

COLONY - #RewatchTime : 2x03 "Sublimation" : “You have to ask questions, and you have to trust your heart. No one can tell you what to believe. You get to decide that all by yourself. And look, you’re gonna make mistakes. That’s how you learn. We all do.”Eccoci di nuovo con il #RewatchTime di COLONY! Nel terzo episodio della seconda stagione ci soffermiamo maggiormente sul tema spirituale, senza dimenticare l'azione e la tensione degni di questa serie, con un grande mistero che si ...

COLONY - #RewatchTime : 2x02 "Somewhere Out There" : “I learned you got to do things to survive in this world. Make compromises.”Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! Dopo un'apertura di stagione davvero intensa e illuminante, in questo secondo episodio vediamo proseguire la trama centrale, dove Will riesce a conseguire nella sua ricerca e Katie affronta le conseguenze delle sue azioni.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 2x01 "Eleven.Thirteen"TITOLO: Somewhere Out ThereRegia: Juan Josè ...

COLONY - #RewatchTime : 2x01 "Eleven.Thirteen" : “You stay strong. You stay smart.”Eccoci di nuovo con il #RewatchTime di COLONY! Se la prima stagione vi ha tenuto incollati allo schermo dall'inizio alla fine e ha suscitato molte domande sulla mitologia della serie, l'inizio della seconda stagione sarà estremamente illuminante per voi, grazie a una digressione sul mondo prima dell'Arrivo e uno sguardo sul futuro.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 1x10 "Gateway"TITOLO: Eleven.ThirteenRegia: Juan ...

COLONY - #RewatchTime : 1x10 "Gateway" : “-What’s the point of killing people who had nothing to do with this?-Retribution. They’re reminding us who is the bug and who is the kid with the magnifying glass.”Cari lettori, siamo arrivato alla conclusione della prima parte del nostro #RewatchTime di COLONY! La prima stagione si chiude con un finale che risolve la storyline principale di questa prima fase e lascia uno spiraglio sul futuro dei nostri protagonisti, che li vede in ...

COLONY - #RewatchTime : 1x09 "Zero Day" : “Doesn’t matter what a man has if he doesn’t have purpose. You take that away from him and man usually goes with it.”Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! Nel nono ed ultimo episodio della prima stagione assistiamo finalmente a un "faccia a faccia" con uno degli invasori, preceduto dall'inevitabile frattura fra Will e Katie, un salto sociale per Maddie e una dipartita temporanea (si spera).ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 1x08 "In ...

COLONY - #RewatchTime : 1x08 "In From The Cold" : "There shouldn’t be any secrets in our house."Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! Questa prima stagione ci regala un'ottavo episodio davvero intenso e scioccante, che pone la frattura fra i Bowman a un livello più concreto e svela qualcosa in più su uno dei misteri più affascinanti della serie.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 1x07 "Broussard"TITOLO: In From The Cold Regia: Tim SouthamScritto da: Wes TookeVOTO: ...

COLONY - #RewatchTime : 1x07 "Broussard" : "The graveyards of history are littered with merciful men. […] War is about making hard choices."Ben ritrovati con il #RewatchTime di COLONY! Sempre più vicino al finale di stagione, la serie rallenta un po' la storia, dopo un sesto episodio teso e ricco di azione, presentandoci un settimo episodio costruito su scoprire chi è Broussard, dove i primi nodi vengono al pettine.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 1x06 "Yoknapatawpha"TITOLO: ...

COLONY - #RewatchTime : 1x06 "Yoknapatawpha" : “It’s a humbling moment, realizing just how insignificant we all are in the universe."Eccoci di nuovo col #RewatchTime di COLONY! Il sesto episodio della prima stagione è uno dei più particolari e ben riusciti, perchè tutte le lealtà e le convinzioni confluiscono in un unico posto, fra momenti di tensione, qualche incomprensione e una "buona notizia" per i coniugi Bowman.ARTICOLI CORRELATI: #RewatchTime: 1x05 "Geronimo"TITOLO: ...