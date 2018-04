' Ci sono tanto pressioni | ho una sensazione' Renzi | il bruttissimo sospetto sul

“Quelle come te le bruciano”. Simone Coccia sconvolto. Nella casa del Grande Fratello il clima è sempre più teso e qualcuno rischia grosso. I concorrenti senza parole non possono credere che sia arrivato a tanto : “L’ha aggredita…” : Una ne pensa e cento ne fa, Filippo Contri Nella casa del Grande Fratello si è messo di nuovo nei guai. Bello come il sole, ha da subito riscosso un Grande successo, tuttavia qualcuno sostiene che farebbe meglio a parlare di meno, o a dosare un po’ meglio le parole. Il suo comportamento sopra le righe è stato notato già dalla seconda puntata, nel momento in cui si è rapportato ad Alessia. Il suo modo di fare nei confronti della ...

Napoli - Insigne : "Per la Juve era come un finale? Tanto sono abituati a perderle" : Il sontuoso colpo di testa di Kalidou Koulibaly ha permesso al Napoli di mandare ko la Juventus, all'Allianz Stadium, e di riaprire così il campionato a quattro giornate dalla fine. Gli azzurri hanno giocato meglio rispetto ai bianconeri, hanno saputo aspettare e al 90' hanno piazzato il colpo da tre punti che ha mandato in visibilio il popolo azzurro e gettato nello sconforto il popolo Juventino che ora teme di perdere lo Scudetto.Il Napoli ha ...

“Le creme solari sono inutili”. Esperti preoccupati. Un gesto banale eppure tanto (troppo) sottovalutato : “Nel solo 2018 - saranno diagnosticati 91mila nuovi melanomi” : La bella stagione si avvicina e tutti sappiamo quanto sia importante proteggersi dai raggi solari che possono essere molto aggressivi per la nostra pelle. Ma se noi nel Belpaese ne siamo consapevoli al di là dell’oceano (e chi lo avrebbe mai detto) pare proprio che non ne sappiano nulla. Come riportato da Business Insider Italia, pare che negli Stati Uniti le creme solari dotate di filtro uva siano praticamente un miraggio. ...

Isola dei ‘calori’ : “Alla fine si sono baciati”. Dopo tanto discutere - alla fine - è arrivato il momento del ‘bene’. Poi così… : Ci siamo, questa volta è quasi finita per davvero. All’Isola il conto alla rovescia è davvero quasi scaduto per la fine di una delle edizioni più travagliate di sempre (anche a livello internazionale). In effetti è quella che ha visto scoppiare una serie infinita di scandali ma che, nonostante qualche abbandono forzato, malori di sorta e il solito implacabile televoto, è riuscita anche quest’anno a portare un manipolo di coraggiosi ...

Parlamento - dai nuovi eletti 700 proposte ma molte sono soltanto leggi-fotocopia. E per cambiare la Costituzione già 39 testi : Settecento testi in due settimane, un record. Tante sono le proposte di legge depositate nei due rami del Parlamento dal 23 marzo scorso, giorno di avvio ufficiale della nuova legislatura. E’ un fiume di parole e articoli di legge su ogni materia dello scibile umano, dalla cremazione dei defunti alle più alte sfere dei diritti, compresi quelli degli animali. Il prodigio che contraddice ogni luogo comune sugli eletti è in realtà solo un trucco. ...

Governo - Richetti (Pd) : “L’appello di Di Maio? Da lui soltanto titoli - se mi dite quali sono le proposte vi pago il caffè” : “L’appello al Pd di Luigi Di Maio? Da lui soltanto titoli, non ha proposte”. Così Matteo Richetti, portavoce Pd, a margine dell’iniziativa “Harambee” all’Acquario Romano. “Premesso che il termine ‘guerra’ in politica non si usa, gli accordi si fanno sulle proposte. Se qualcuno è in grado di dire tre proposte che vuole realizzare, vi pago il caffè a tutti. Anticorruzione, lotta alla ...

“Imbecille”. Paolo Bonolis messo alla gogna. Colpa di alcune sue frasi che non sono proprio piaciute - stavolta non ne uscirà tanto facilmente : Da conduttore amato, erede di Mike Bongiorno e Corrado, Paolo Bonolis rischia di finire adesso dall’altra parte. Le sue parole infatti non sono piaciute e gran parte della rete lo ha attaccato senza mezzi termini. Parole forti, provocazione e insulti. Bonolis, da parte sua, non ha mai fatto mistero delle sue posizioni. Era quindi solo questione di tempo prima che il vulcano esplodesse. Al centro della polemica la partita tra Juventus e ...

Latias e Latios sono stati aggiunti su Pokémon GO - intanto Niantic paga per il Pokémon GO festival 2017 : Latias e Latios, Pokémon leggendari della regione di Hoenn, entrano a far parte dell'universo di Pokémon GO. Latias farà la sua comparsa in Europa ed Asia, Latios arriverà in America del Nord, America del Sud ed Africa. Il 5 maggio poi i due Pokémon si scambieranno posizione. intanto Niantic pagherà 1,5 milioni di dollari per chiudere il caso del fallito Pokémon GO festival 2017. L'articolo Latias e Latios sono stati aggiunti su Pokémon GO, ...

Perché le piccole e medie aziende che si quotano in borsa sono tanto aumentate : Il ricorso alternativo al mercato dei capitali è visto storicamente con una certa diffidenza; del resto gli investimenti in borsa sono considerati in economia 'capitale di rischio'. Ma, negli ultimi ...

Gli espulsi e i fuoriusciti del M5S? Su quaranta - rieletti soltanto due Dove sono finiti gli epurati. I nomi : Che fine hanno fatto gli ex parlamentari del M5S? Nella scorsa legislatura, furono in tutto quaranta i deputati e i senatori grillini che, espulsi o fuoriusciti deliberatamente, lasciarono il Movimento 5 Stelle. Diciannove senatori e ventuno deputati... Segui su affaritaliani.it

Toro - i conti non tornano. Soltanto gli stipendi sono da zona Europa : Ingaggi aumentati ma classifica peggiore di un anno fa. Spesi 1,25 milioni per punto, Crotone il club più virtuoso Società tra le più virtuose d'Italia, ma conti in rosso nel rapporto stipendi/...

Fabrizio Frizzi - è successo a Rita Dalla Chiesa nel cuore della notte. A caldo - all’ospedale - la prima moglie del conduttore aveva tagliato corto tanto era provata. Poi - più tardi - sono arrivate quelle parole che stringono il cuore : Fabrizio Frizzi ci ha lasciati dopo 40 anni di carriera e 40 anni di successi. Una morte inattesa, repentina, anche se si sapeva che il conduttore gentile non godeva di buona salute ultimamente. A ottobre scorso l’ischemia durante la registrazione di una puntata de ‘L’Eredità’ e per diverso tempo è rimasto ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Due mesi dopo il ritorno in tv, e qualche giorno fa la sua ultima ...

Pupo ho sofferto tanto ma mi sono rialzato : Il cantante Enzo Ghinazzi in arte Pupo nella sala del Consiglio comunale di Arezzo ha ricevuto il “Premio Civitas Aretii 2018” dal sindaco della città aretina insieme all’’assessore. «Nella mia vita ho avuto esperienze di tutti i generi: dalle prime esibizioni nei locali di Arezzo ai primi successi, sfociati in una cattiva concretizzazione di quanto ottenuto. Ero miliardario a 25 anni e indigente a 35. Questo è un premio istituzionale e ...