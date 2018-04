Chi sono i tre superlatitanti italiani in cima alla lista dei ricercati (con Messina Denaro) : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla strage di Capaci e poi strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia - Matteo Messina Denaro secondo molti inquirenti non sarebbe il capo di Cosa nostra ma sicuramente continua a rivestire un ruolo di assoluto rilievo: la rivista ...

Chi sono i super ricchi che investono per trovare l’elisir di lunga vita : I più ricchi del pianeta hanno deciso. Nei prossimi anni le loro risorse dovranno essere investite per un nuovo obiettivo: vivere il più a lungo possibile. Negli ultimi decenni, la vita media della persona è aumentata quasi ovunque nel mondo, arrivando a sfiorare gli 80 anni. Secondo una recente indagine dell’Ubs Investor Watch, più della metà degli investitori facoltosi, però, si aspetta di vivere (almeno) fino a 100 anni. Già ora si ...

Simona Ventura-Heater Parisi. Il commento di Laura Chiatti : 'Ci sono donne e donnette' : ... che ha chiesto esplicitamente alle sue fan di non insultarti, e tu invece continui a fomentare odio contro di lui? Vabbè che il mondo va al contrario , ma qui c'è una donna di 59 anni che si ...

Scontro Simona Ventura-Heater Parisi su Instagram. Il commento velenoso di Laura Chiatti : «Ci sono donne e donnette» : Uno Scontro sempre più social e velenoso, quello tra Simona Ventura e Heather Parisi. Tutto è nato all'interno della giuria di Amici, per divergenze di vedute sul cantante Biondo, ma il dissidio ha preso il sopravvento sui social, con toni fuori luogo, come nel caso di Laura Chiatti, che ha appoggiato Simona Ventura. Heather Parisi aveva accusato Simona Ventura di aver fomentato odio contro di lei e contro la famiglia dopo aver diffuso una ...

Sulle diverse ipotesi di governo i sondaggi sono molto Chiari : Mentre si chiude quella che doveva essere l’ennesima “settimana decisiva” per sciogliere il nodo del futuro governo, la situazione politica sembra pian piano mostrare segni di evoluzione. Non solo per quanto riguarda gli atteggiamenti dei vari leader di partito, con gli ultimi sviluppi che sembrano archiviare definitivamente (?) la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini e i ...

Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio - reati commessi quando erano a capo di Monte dei PasChi di Siena : Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio quando lavoravano per la banca Monte dei Paschi di Siena, di cui Viola è stato amministratore delegato e Profumo presidente tra il 2012 e The post Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio, reati commessi quando erano a capo di Monte dei Paschi di Siena appeared first on Il Post.

Perché i bambini non sono mai stanChi? La risposta della scienza stupisce : Se prima era una cosa risaputa, ma non si sapeva spiegare il Perché, oggi la scienza dà finalmente una spiegazione che permette di capire come mai i bambini sembrano inesauribili . Secondo una ...

Le Chiome fluenti delle supereroine nei cinecomic sono sessiste? : Possono la chioma fluente di Wonder Woman o quella di Gamora rappresentare il simbolo di una certa forma di sessismo nel mondo dei cinecomic e dei fumetti? Secondo questo articolo di Racked, probabilmente sì, perché una coda di cavallo è senza dubbio molto più pratica quando devi picchiarti in cima a un palazzo con una creatura arrivata da chissà quale dimensione. Prima di rispondere a questa tesi però, facciamo qualche passo indietro. I ...

Il trio ''appassionante''/ Chi sono?Mara TanChis - Stefania Francabandiera e Giorgia Villa a Matrix Chiambretti : Mara Tanchis, Stefania Francabandiera e Giorgia Villa: una ciociara, una sarda e una pugliese compongono il "trio Appassionante": famose a livello mondiale con la versione di Nessun Dorma.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:31:00 GMT)

Chi sono i bambini indaco? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

"Le comunità locali sono indifese e i coltivatori diventano sChiavi" : ... fenomeno in espansione, servono regole Gianfranco Cattai è il presidente di Focsiv, che raggruppa 80 tra Ong, associazioni, cooperative e ordini religiosi attive in 85 Paesi del Sud del Mondo. Che ...

Sulle diverse ipotesi di governo i sondaggi sono molto Chiari : Mentre si chiude quella che doveva essere l’ennesima “settimana decisiva” per sciogliere il nodo del futuro governo, la situazione politica sembra pian piano mostrare segni di evoluzione. Non solo per quanto riguarda gli atteggiamenti dei vari leader di partito, con gli ultimi sviluppi che sembrano archiviare definitivamente (?) la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini e i ...

SCUOLA/ Delegittimazione dell'autorità - Chi sono i veri complici dei bulli? : I casi di bullismo verso studenti e prof stanno aumentando. Le responsabilità sono complesse e diffuse, non solo dei singoli. Il contesto è determinante. Come agire? NAZARIA MARIA PERSIA(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Violenza in classe, i mea culpa che qualcuno deve fare (al Miur), di G. RagazziniSCUOLA/ Troppo benessere ricevuto, la zavorra che affonda il desiderio dei giovani italiani, di A. Rosina

Gallivaggio - sulla montagna ci sono circa 5mila metri cubi instabili a risChio crollo : Si è riunita oggi, negli uffici della Comunità montana di Chiavenna, l'Unità di crisi per la frana di Gallivaggio, nel territorio comunale di San Giacomo Filippo che da giorni ha determinato il semi-...