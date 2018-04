Chelsea | per il futuro spunta il nome di Blanc

Blanc candidato per la panchina del Chelsea : Continua la saga dei nomi per la panchina del Chelsea che, salvo clamorosi rovesci, rimarrà orfana di Antonio Conte al termine dell’attuale stagione agonistica. Nella scorse settimane si era parlato dello spagnolo Luis Enrique, come possibile successore dell’allenatore italiano, ma oggi l’ex tecnico del Barcellona sembra più vicino all’Arsenal. In seguito è venuta fuori la candidatura di Mauricio Pochettino, già accostato ...

Occhio Juventus - Monaco e Chelsea vogliono super Paratici : TORINO - Fabio Paratici via dalla Juventus ? Le big europee ci provano. Per la precisione, Monaco e Chelsea , ma arrivano soltanto buone ultime di una lunga serie, tentano di mettere le mani sul ...

Youth League - Chelsea ko e trionfo per il Barcellona : Il Barcellona ha vinto la Youth League, la Champions League Under 19. Nella finale di Nyon i catalani hanno travolto per 3-0 il Chelsea grazie alla doppietta di Marques (33′ e 52′) e al gol di Ruiz (92′). (AdnKronos) L'articolo Youth League, Chelsea ko e trionfo per il Barcellona sembra essere il primo su CalcioWeb.

In Inghilterra : 'Arsenal pazzo per Allegri - ma è sfida con il Chelsea' : TORINO - In Inghilterra è Allegri-mania. 'Mad for Max' , 'Pazzi per Max' , è infatti il titolo scelto dal 'Daily Star' per parlare dell'interessamento dell'Arsenal per l'allenatore della Juventus . Il ...

Premier : tutto facile per il Liverpool - il Chelsea vince in rimonta : Manè, Salah e Firmino lanciano i Reds con il Bournemouth. I Blues segnano tre gol in meno di 10' e ribaltano il Southampton

Chelsea - spunta un altro nome per il dopo Conte : Secondo Le10 Sport l'ex allenatore del PSG Laurent Blanc è seguito con interesse dal Chelsea, che dovrebbe salutare Conte a fine anno. Anche Everton e Lione starebbero monitorando la situazione.

Roma - agente Dzeko : 'Per fortuna abbiamo detto no al Chelsea...' : ... l'agente del centravanti, Irfan Redzepagic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW: 'Ieri sera Edin non ha dimostrato di essere uno dei più forti del mondo, perché non ne aveva ...

Roma - Edin Dzeko/ “I soldi del Chelsea non mi interessano - sono rimasto per queste partite” : Roma, parla Edin Dzeko: “I soldi del Chelsea non mi interessano, sono rimasto per queste partite”. Il bomber della nazionale bosniaca, vero protagonista nel match di Champions di ieri(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Juve - Allegri al Chelsea con tre 'fedelissimi'? Clamoroso nome per sostituirlo Video : La #Juventus potrebbe salutare Massimiliano Allegri al termine di questa stagione; sull'allenatore toscano, infatti, è molto forte l'interesse del Chelsea, club per il quale sono in netto calo le quotazioni di Luis Enrique. Ora, il numero uno dei Blues, il ricchissimo Roman Abramovich, sta pensando di puntare sulla staffetta tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri per la panchina. Quest'ultimo, inoltre, non ha mai chiuso la porta ad un ...

Chelsea - maxi rinnovo per Hazard : che cifre! : Il Chelsea vuole blindare Eden Hazard . Come scrive Sport , i blues sono pronti ad accelerare per il rinnovo del proprio numero 10: pronti 18 milioni di euro a stagione con un contratto prolungato rispetto all'attuale scadenza nel 2020.

Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea : Max detta le sue regole per ricostruire la Juve : Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea: Max detta le sue regole per ricostruire la Juve Il Real Madrid (al netto di una partita di ritorno ancora da giocare al Bernabeu e di un’impresa quasi impossibile) ha fatto da spartiacque. La Juve, è vero, viaggia verso il settimo scudetto consecutivo (Napoli permettendo, ovviamente), ed è […]

Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea : Max detta le sue regole per ricostruire la Juve : Il Real Madrid come spartiacque: il tecnico vuole restare ma a solo a determinate condizioni. Ecco quali

Sarri-Monaco - Allegri-Chelsea : la lotta scudetto perde i suoi allenatori? : Secondo il Corriere dello Sport il Monaco è pronto a versarla nelle casse del Napoli, dare carta bianca a Sarri anche sul mercato e ripartire da lui per il progetto di rilancio del calcio nel ...

Panchina Chelsea - anche Jardim per il dopo-Conte : la situazione : Panchina Chelsea – Stagione deludente in casa Chelsea, al termine del campionato addio già scritto con il tecnico Antonio Conte, due i motivi: i risultati ed il rapporto ormai compromesso con la dirigenza. Nel frattempo continua dunque il toto-allenatore, per la sua successione spunta il nome di Leonardo Jardim, 43enne tecnico del Monaco, ottimi risultati raggiunti come la conquista della Ligue 1 e la semifinale di Champions League. Il ...