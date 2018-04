C' era una volta Churchill-Stalin | strette di mano che fanno storia

“Il nostro Alfie”. Il triste annuncio dei genitori. Il bimbo afflitto da una grave malattia degenerativa era stato al centro di un caso internazionale : Solo pochi giorni fa i giudici della Corte d’Appello di Londra avevano respinto il ricorso in Aula di Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, per portare il bimbo in Italia. Viste le sue condizioni, scrivevano dicono in sostanza i giudici, il suo trasferimento è inutile. E così è stato. Il piccolo Alfie è morto. L’annuncio è arrivato Sui social questa notte. “Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I ...

Biondo userà l'autotune?/ Amici 2018 - le polemiche non si placano : ci sarà una sorpresa per lui? : Biondo torna in scena nel serale di Amici 2018, superata la prima fase dovrà duettare con Emma, questo gli permetterà di dimenticare le polemiche? Ci sarà una sorpresa per lui?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:40:00 GMT)

Inter - Tronchetti Provera : “Tra me e la Juve nessuna storia” : Inter, Tronchetti Provera: “Tra me e la Juve nessuna storia” Il derby d’Italia in programma sabato è una sfida speciale per Marco Tronchetti Provera, che da anni con la sua Pirelli ha rapporti stretti con la proprietà della Juventus anche se, direttamente con il club bianconero, lo scenario è molto diverso: “Il mondo delle auto […]

“Amore oltre amore” : un padre e una figlia. Lui è malato - sta per morire : la ragazza è disperata e non si arrende. Quello che fa per il suo papà è straziante e commovente : “era la sola cosa che potessi fare” : L’amore tra un padre e una figlia può essere veramente speciale e unico. Alcune persone sostengono che di fronte a relazioni così intense e speciali è come se due anime si fossero ritrovate in un eterno cercarsi: dai tempi più antichi, fino al nuovo incontro è come se alcune persone avessero la fortuna di incontrarsi sempre, perché il loro amore è eterno. Anche se queste sembrano (belle) fantasie, delle volte capita che alcuni ...

Milano - due morti e tre feriti - tra cui una studentessa inglese. Arrestati due nordafricani. Uomo accoltellato alla mano in serata : Milano - Un Uomo di 43 anni è stato ferito alla mano con una coltellata inferta durante un'aggressione avvenuta in via Elio Adriano, a Milano. È accaduto alle 21.50 davanti...

Toronto - strage di passanti : 'un atto deliberato'; una vittima è italo-canadese Video : Una delle news di cronaca più battute nel corso delle ultime ore vede un furgone bianco abbattersi contro una folla di pedoni, in quel di #Toronto, in #Canada. Le autorita' al momento parlano di 'atto deliberato' [Video], ma rimane comunque non esclusa l'ipotesi di atto terroristico. Canada, strage di passanti: la dinamica dei fatti Il killer di un furgone bianco noleggiato, reo di una strage di passanti avvenuta su di un marciapiede, adesso ha ...

Cascina ricorda la Liberazione anche con una finta parata di SS. La sindaca leghista : “Così sguardo più comprensivo” : Svastiche, aquile, comandi in tedesco: non è mancato proprio niente alla finta parata di SS organizzata a Cascina dalla sindaca leghista Susanna Ceccanti, per ricordare la Liberazione dal nazifascismo. Una rievocazione storica, con tanto di occupazione dell’ex pretura, da parte di un comando tedesco, e con il gran finale segnato dall’arrivo degli americani: jeep con i soldati che salutano e bandiere a stelle e strisce che sventolano. “1944 ...

Lo storico incontro tra le Coree. Kim : 'ora comincia una nuova era'. Moon : 'il mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Camera di Commercio di Fermo : approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio per l'anno 2017 : Una Camera di Commercio quindi, fortemente impegnata a supportare l'imprenditoria locale sia nella ricerca di nuovi mercati sia negli interventi di sostegno all'economia e nonostante la riduzione dei ...

Treno deraglia nel Cuneese - incidente causato da una gru : dieci feriti : Treno deraglia nel Cuneese, incidente causato da una gru: dieci feriti Il deragliamento poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano. Coinvolto il regionale veloce 10130 Savona-Torino partito alle 11.30. feriti in modo lieve il conducente e 9 passeggeri. Rfi: impatto con una gru privata. Un testimone: "Abbiamo visto morte ...