Ceccarini 26 aprile 1998 – Orsato 28 Aprile 2018 | Venti anni dopo lo scandalo si ripete

: #interjuve si vede che aprile porta male all'inter.. se non c'è ceccarini compare orasato.. che poi avrà seguito il… - MovArtGarbaMi : #interjuve si vede che aprile porta male all'inter.. se non c'è ceccarini compare orasato.. che poi avrà seguito il… - anticorrotti : RT @AgentiAnonimi: #AccaddeOggi: il 26 aprile 1998 si gioca il Derby d'Italia tra #Juventus e #Inter. La #Juve vince di misura, grazie al g… - 8cycling : RT @AgentiAnonimi: #AccaddeOggi: il 26 aprile 1998 si gioca il Derby d'Italia tra #Juventus e #Inter. La #Juve vince di misura, grazie al g… -

(Di sabato 28 aprile 2018) Calciopoli sembra una barzelletta a confronto: esattamente 20fa, il 26, si consumava uno degli scandali più grandi della storia del calcio italiano. Protagonista l’arbitroche in un Juventus-Inter decisivo per lo scudetto, fischiava a senso unico in favore dei bianconeri di fatto regalandogli la partita e il titolo. Adesso, 28, la Juve lo scudetto se lo sta giocando con il Napoli ma – ironia del destino – l’ultima partita diè proprio contro l’Inter in corsa per la qualificazione in Champions League 7l’ultima volta. Una corsa che rischia di fermarsi sulle sviste di, anche stavolta a senso unico proprio come20fa. Altro che “Calciopoli”… Al 15° minuto viene espulso Vecino: una scelta esagerata. Il centrocampista dell’Inter commette fallo in ritardo ...