Cattaneo - Passera - Nicastro e Viola La seconda vita dei manager In Italia spopola la spac-mania : Erano manager, ma non gli bastava e dopo aver concluso la loro carriera dirigenziale hanno impiegato parte delle loro cospicue liquidazioni per rilevare o creare da zero nuove aziende. L’ultimo esempio viene da Flavio Cattane Segui su affarItaliani.it