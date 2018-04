Casting di Zero Zero Zero in Calabria | date e location dei provini nel reggino

optimaitalia

(Di sabato 28 aprile 2018) Qualche giorno fa abbiamo annunciato l'inizio deidiin giro per il mondo. La serie tv Sky nata da un libro di Roberto Saviano racconterà il viaggio della cocaina e per questo le riprese si terranno anche in Messico e indove, nei prossimi giorni, arriveranno cast e troupe.In particolare, si comunica che nei giorni venerdì e sabato, ovvero il 4 e il 5 maggio, si terranno idipresso l’ YMCA di Siderno (RC), dalle ore 16 alle ore 19. Stefano Sollima e la produzione della serie tv Sky si cerca un bambino calabrese maschio dai 3 ai 5 anni, tutte le altre fasce d’età non verranno prese in considerazione.Tutti coloro che vorranno sottoporre il proprio bambino aidovranno munirsi di LIBERATORIA e di copia del documento di identità. Per ricevere la liberatoria bisogna inviare una e-mail all’indirizzo ...