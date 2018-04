Capelli corti | anzi cortissimi | quasi a zero | così chic | così difficili

Capelli : lunghi vs corti - vantaggi e svantaggi : Potremmo passare ore a raccontare dei vantaggi dei Capelli corti in barca a vela, in campeggio in giro per il mondo, quando il vento soffia come a Trieste e quando la pioggia cade battente e sai che ...

Dua Lipa cambia look : Capelli cortissimi e un nuovo tatuaggio : Per dovere di cronaca, dobbiamo sottolineare che Selena Gomez è la prima ad aver esibito questo hairstyle. Presto vedremo choppy bob ovunque, dato che le due pop star hanno così abilmente ...

“Corti e biondi”. Aida Yespica ci dà un taglio : nuovo look e nuovi Capelli per l’ex gieffina vip : capelli più corti e più biondi. Aida Yespica ci dà un taglio e cambia acconciatura. L’ex volto del ”Bagaglino” ed ex concorrente dell’ultima edizione del ”Grande Fratello Vip”, dove aveva intrecciato un brevissimo flirt con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, ha deciso di dare una svolta alla sua vita ed è partita proprio dai capelli. Aida si è affidata al suo stylist per un taglio di ...

Capelli - 50 tagli corti per la primavera-estate 2018 : Sì all’effetto spettinato, alla nuca sexy, all’effetto slick per la sera e alla piccola follia cromatica sul ciuffo che fa intuire subito il nostro lato trasgressivo. Le regole del corto statico questa primavera-estate saranno tutte superate. E le star, già da qualche mese, ne sono la dimostrazione concreta. Dal pixie biondo platino di Michelle Williams, alla rasatura decisa di Kate Hudson, al caschetto asimmetrico di Katie Holmes, ...

"Gesù aveva i Capelli corti ed era muscoloso" : un libro distrugge ogni certezza sull'aspetto fisico del Messia : La figura di Gesù è una delle più riconoscibili della storia: ce lo immaginiamo come un uomo alto, dall'aspetto europeo, con i capelli lunghi e la barba, vestito con un saio. È così che l'arte occidentale lo ha dipinto per secoli. Eppure in nessuno dei quattro Vangeli c'è una descrizione del suo aspetto fisico. Come appariva, dunque, davvero? Un libro, pubblicato di recente dalla storica Joan E. Taylor e ...