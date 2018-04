Cambiamenti climatici | sette ministri europei chiedono maggiore ambizione all’UE

Ambiente - Raggi : “Roma accetta la sfida ai Cambiamenti climatici” : “In occasione della Conferenza internazionale ‘Governance ambientali e città sostenibili’ promossa dalla Fondazione Icef (International Court of the Environment Foundation), che abbiamo avuto l’onore di ospitare in Campidoglio con ospiti illustri, la nostra città ha assunto impegni importanti sui cambiamenti climatici, una vera e propria Dichiarazione di Roma presentata dall’Icef e che punta a rafforzare la ...

Le più grandi città americane finiranno sommerse per i Cambiamenti climatici - : I ricercatori dell'Università di Boulder in Colorado hanno condotto una simulazione matematica, grazie a cui sono emersi i dati dell'imminente catastrofe globale a cui vanno incontro gli Stati Uniti. ...

Clima : arriva il premio per la comunicazione innovativa sui Cambiamenti climatici : Il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici e il Festival per la Terra sono lieti di annunciare il lancio dell’edizione 2018 del premio internazionale Best Climate Solutions Award, dedicato alla sfida di “Comunicare rischi e opportunità dei cambiamenti Climatici”. La Call for Proposals 2018 invita singoli, team e organizzazioni a proporre idee, progetti e strumenti innovativi per comunicare in modo efficace i ...

Giornata della Terra : consumi e spesa sostenibile - ecco come contribuire a fermare i Cambiamenti climatici : Dopo che gli anni dal 2015 al 2017 sono stati quelli con il primo trimestre più caldo in assoluto, anche il 2018 si inserisce nella top ten collocandosi al sesto posto con una temperatura registrata sulla superficie della Terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,74 gradi celsius rispetto alla media del ventesimo secolo. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata della Terra (Earth day) che si festeggia in tutto il mondo ...

Clima - Friuli Venezia Giulia : per il 90% degli abitanti i Cambiamenti climatici sono un problema serio : Per il 90 per cento degli abitanti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato al sondaggio online “cambiamenti Climatici in FVG: cosa ne pensi?” i mutamenti del Clima rappresentano un problema da non sottovalutare e gli effetti sono già oggi visibili anche in regione. E’ questo il più eclatante dei risultati del sondaggio lanciato a novembre 2017, predisposto dall’Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) ...

Ambiente : al via ‘Mosaico verde’ contro Cambiamenti climatici : È partita ufficialmente il 18 aprile ‘Mosaico Verde’, un’operazione di rimboschimento a livello nazionale che coinvolge Enti pubblici e aziende in un progetto condiviso di adattamento ai cambiamenti climatici. La campagna ideata e promossa da AzzeroCO2 e da LegAmbiente ha l’ambizioso obiettivo di piantare almeno 300.000 nuovi alberi e promuovere la tutela e il recupero di 30.000 ettari di boschi abbandonati nei prossimi tre anni. FSC ...

Cambiamenti climatici : per evitare gli impatti più gravi le rinnovabili devono rappresentare almeno i due terzi dell’energia totale entro il 2050 : L’Agenzia Internazionale per le Energie rinnovabili (IRENA) ha pubblicato un rapporto dal titolo “Trasformazione energetica globale – una roadmap verso il 2050” che valuta il futuro mix energetico, le relative esigenze di investimento e i co-benefici economici, sociali e ambientali della trasformazione energetica. Il rapporto arriva in un momento cruciale per la pianificazione delle strategie di riduzione delle emissioni: la ...

Cambiamenti climatici : nasce a Venezia il più grande centro di ricerca italiano : Si chiama CMCC@Ca’Foscari ed è il più grande centro accademico di ricerca sui Cambiamenti climatici in Italia, nasce dalla partnership strategica tra Università Ca’ Foscari Venezia e la Fondazione CMCC – centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici. Con sede al VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera Venezia, la task force multidisciplinare vede lavorare insieme climatologi, economisti, chimici, statistici per ...

Greenpeace - la video-inchiesta : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai Cambiamenti climatici” : “assicurare la propria casa contro le alluvioni potrebbe essere impossibile se si vive in zone del nostro Paese ad alto rischio di fenomeni meteorologici estremi. A dimostrarlo – si spiega in una nota – una video inchiesta realizzata a Genova da Greenpeace Italia con una telecamera nascosta in diverse agenzie di assicurazioni Generali.” L’associazione ambientalista vuole evidenziare “una enorme contraddizione: se da ...

Greenpeace : “Generali non assicura chi è a rischio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei Cambiamenti climatici” : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici“. È la denuncia di Greenpeace Italia che a Genova ha realizzato una video inchiesta a supporto della sua campagna (la potete vedere qui), entrando con una telecamera nascosta in diverse agenzie della compagnia assicurativa. Il risultato? Nel 90% dei casi non è stato possibile iniziare l’iter per assicurare una casa nel capoluogo ligure a rischio ...

Clima - fotografare i ghiacciai : così si misurano i Cambiamenti climatici : Dopo Karakorum, Caucaso, Alaska e Ande, la quinta spedizione del progetto fotografico-scientifico “On the trail of the glaciers” è in partenza per l’Himalaya. Obiettivo: documentare, sia con i confronti fotografici sia con il telerilevamento, l’imponente cambiamento dei ghiacciai negli ultimi 100 anni. Everest, Kangchenjunga e Cho Oyu (rispettivamente, la prima la terza e la sesta montagna più alta del pianeta) sono le ...

Cambiamenti climatici : nuova forestazione urbana per il miglioramento del territorio e della qualità dell’aria : Da una concreta collaborazione tra enti pubblici ed enti privati, tra soggetti profit e soggetti non profit, ecco nascere un altro nuovo bosco urbano sul territorio nazionale presso Parco Nord Milano. Il 6 Aprile Day Gruppo Up insieme a Rete Clima® lavoreranno infatti per aumentare l’estensione delle aree forestali nazionali, realizzando una nuova forestazione urbana finalizzata alla rinaturalizzazione del territorio cittadino, all’aumento di ...

Chimica e Cambiamenti climatici - a Foligno e Spoleto un weekend a tutta scienza : Storia, scienza, Società" realizzata nell'ambito dell'ottava edizione di Festa di scienza e Filosofia, in programma dal 26 al 29 aprile a Foligno. Ideata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali, la ...