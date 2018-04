Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 27 al 30 Aprile

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 27 - 28 - 29 Aprile : Venerdi 27, Sabato 28 e Domenica 29 Aprile 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito <strong...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 20 al 23 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) SEMIFINALI DI FA CUP MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM (sabato ore 18:15) CHELSEA - SOUTHAMPTON (domenica ore 16:00) All’Etihad Stadium la festa per il titolo dei Citizens MANCHESTER CITY-SWANSEA diretta ore 17.30 - domenica 22 Aprile Sky Sport 3 HD (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) In 4K HDR anche West Bromwich-Liverpool di sabato 21 Aprile Domenica ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 20 - 21 - 22 Aprile : Venerdi 20, Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito <strong...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 13 al 16 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BARCELLONA-VALENCIA (sabato ore 16.15) SCHALKE 04 - BORUSSIA DORTMUND (domenica ore 15.30) MALAGA-REAL MADRID (domenica ore 20.45) Big-match a Wembley TOTTENHAM-MANCHESTER CITY diretta alle ore 20.45 di sabato 14 Aprile su Sky Sport 3 HD (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) con il commento di Paolo Di Canio Domenica nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 13 - 14 - 15 Aprile : Venerdi 13, Sabato 14 e Domenica 15 Aprile 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito <strong...

Calciomercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 6 al 9 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) AUGSBURG-BAYERN MONACO (sabato ore 15.30) BARCELLONA-LEGANES (sabato ore 20.45) REAL MADRID-ATLETICO MADRID (domenica ore 16.15) A Manchester un super derby che può valere il titolo: CITY-UNITED - Se Guardiola batte Mourinho, “Citizens” matematicamente campioni Dall’Etihad Stadium, diretta alle ore 18.30 di sabato 7 Aprile su Sky Sport 3 HD ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 6 - 7 - 8 Aprile : Venerdi 6, Sabato 7 e Domenica 8 Aprile 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premi...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 31 Marzo al 2 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND (sabato ore 18.30; anche in 4K) SIVIGLIA - BARCELLONA (domenica ore 17.30) ATLETICO MADRID – DEPORTIVO (domenica ore 20.45) Super derby di Pasqua a Londra: CHELSEA-TOTTENHAM (anche in 4K) domenica, ore 17, Sky Sport 1, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD con il commento da Londra di Gianluca Vialli domenica nuovo appuntamento con ...

Rivoluzione streaming : dall’1 aprile Calcio e serie tv visibili anche all’estero : Rivoluzione per i servizi streaming: da domenica sarà attiva la portabilità in tutta Europa per gli utenti L'articolo Rivoluzione streaming: dall’1 aprile calcio e serie tv visibili anche all’estero è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 17 - 18 Marzo : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO (domenica ore 16.15) LEICESTER-CHELSEA (domenica ore 17.30) REAL MADRID-GIRONA (domenica ore 20.45) Sabato 17 Marzo, ore 18.30: LIVERPOOL-WATFORD diretta esclusiva Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD Domenica 18 Marzo nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” ospite DAVID DI MICHELE ore 19, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 16 - 17 - 18 Marzo : Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #00...

