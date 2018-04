Calcio | Empoli promosso in serie A

Calcio : l’Empoli torna in Serie A! Basta il pareggio contro il Novara alla squadra di Andreazzoli : Il sogno è diventato realtà. Dopo la retrocessione della stagione scorsa, l’Empoli torna in Serie A. Agli uomini di Andreazzoli Basta va un pareggio contro il Novara , nel match odierno al Castellani, valido per il 38° turno del campionato cadetto, e così è stato (1-1). E’ il solito Francesco Caputo a sbloccare il risultato (25° gol stagionale, sempre più solo in vetta alla graduatoria dei marcatori in Serie B) al 36′. Toscani ...

