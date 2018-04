Calabria | grave incidente stradale | un morto e un ferito

Tripodi 'Grave assenza Sacal a Consiglio metropolitano Reggio Calabria' : ... per creare un'azione sinergica affinché il nuovo Governo si prenda carico di quello che non è solo un aeroporto di interesse nazionale, ma strategico per l'economia e lo sviluppo turistico della ...

Calabria : uomo preso a bastonate in testa - è grave Video : Una grave e terribile notizia giunge dalla regione Calabria [Video]ed esattamente dalla provincia di Crotone. Un uomo di settantuno anni avrebbe aggredito un pensionato con un bastone di circa ottanta centimetri causandogli lesioni e danni. Non si tratta però dell'unica grave notizia che viene registrata in questi giorni nel territorio calabrese. A Vibo Valentia, il 9 aprile, una donna è precipitata dalla finestra mentre stava lavando i vetri; ...

