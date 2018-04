Business acqua minerale | ecco quanto ricavano le società per ogni euro pagato per le

Acqua in bottiglia : un Business da 10 miliardi di euro in Italia : L’Acqua è una risorsa indispensabile per la sopravvivenza degli esseri umani, e in un mondo in cui gli sprechi sono all’ordine del giorno questa risorsa, nel nostro paese, è sempre più spesso utilizzata in maniera esagerata o sfruttata a vantaggio di pochi e a discapito di tanti altri. Oggi si celebra la Giornata mondiale dell’Acqua, ed è proprio in occasione di questa ricorrenza importante che Legambiente e Altreconomia hanno ...

Il Business dell'acqua in bottiglia : ecco quanto guadagnano le aziende del settore : Se il centesimo per ciascuna busta biodegradabile aveva scandalizzato tutta Italia, il recente rapporto di Legambiente-Altraeconomia dovrebbe fare altrettanto. Stando a quanto afferma Legambiente, in ...

Il Business dell'acqua in bottiglia : ... che fa dell' Italia il primo Paese in Europa e il secondo al mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. I dati sono contenuti nel dossier '...

Il Business dell’acqua in bottiglia : Il settore dell’acqua in bottiglia in Italia non conosce crisi: un giro d’affari stimato intorno ai 10 miliardi euro all’anno con un fatturato, per le sole aziende imbottigliatrici, stimato in 2,8 miliardi di euro, di cui solo lo 0,6% arriva nelle casse dello Stato. Le aziende infatti pagano canoni che raggiungono al massimo i 2 millesimi di euro al litro, un costo di 250 volte inferiore rispetto al prezzo medio di vendita dell’acqua in ...