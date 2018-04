: Bullismo a Pisa: punta un'arma giocattolo alla testa del professore STOP al Bullismo Ferrara Bullismo STOP STOP BUL… - GiustiziaCaffe : Bullismo a Pisa: punta un'arma giocattolo alla testa del professore STOP al Bullismo Ferrara Bullismo STOP STOP BUL… - infoitinterno : Bullismo a Pisa: punta un'arma giocattolo alla testa del professore - DARIOMANGONE1 : Bullismo a Pisa: punta un'arma giocattolo alla testa del professore -

Un rimprovero davanti a tutta la classe e un lampo nella testa: vendicarsi in modo altrettanto plateale. Così un diciassettenne di Pontedera (PI), studente in un istitutoessionale, ha estratto una pistolapuntandola alla testa dell'insegnante urlandogli e intimandogli: "Alza le mani". L'episodio è costato questa volta una denuncia al ragazzo e una lunghissima sospensione che si trasformerà sicuramente in una bocciatura.(Di sabato 28 aprile 2018)