Brigitte su Melania | ' è prigioniera'

Le confidenze di Brigitte Macron : «Melania Trump? Divertente ma prigioniera» : Gentile, affascinante e un’ottima compagnia. Brigitte Macron, 65 anni, al rientro a Parigi, ha scelto queste parole per descrivere la First Lady americana Melania Trump, 48, appena incontrata a Washington, nel corso della visita di Stato al fianco del marito e presidente francese Emmanuel Macron. LEGGI ANCHEMelania vs Brigitte: la Flotus vince la battaglia dello stile La personalità e il carattere dell’ex modella slovena sarebbero ...

Brigitte : "Melania simpatica - ma prigioniera della Casa Bianca" : ' Affascinante, intelligente, molto aperta: abbiamo lo stesso spirito, ridiamo facilmente insieme '. Le parole sono di Brigitte Macron, che in un'intervista a Le Monde parla della recente visita ...

Brigitte Macrone : "Melania è intrappolata alla Casa Bianca. È prigioniera. Per questo è sempre così triste" : "Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il naso fuori. Vive una vita molto più limitata della mia. Io esco ogni giorno a Parigi". La rivelazione arriva da Brigitte Macron in un'intervista a Le Monde di venerdì. La premiere dame racconta della visita di Stato negli Stati Uniti trascorsa insieme al marito, che da quasi un anno è ...

Da Brigitte a Melania - aspettando Kate - Essere prime donne è un gioco di potere : Arrivata negli Stati Uniti per posare su un set fotografico, Lady Trump è passata dai riflettori del mondo della moda a quelli più spietati della politica, anche se di puro contorno. Probabilmente ...

Melania Trump - il look che sfida Brigitte - e conquista Macron - : WASHINGTON - La politica può aspettare se sotto i riflettori c'è il look. La visita di Stato del presidente francese alla Casa Bianca è prima di tutto una questione d'immagine. Per l'occasione The Donald ha ...

melania Trump Brigitte Macron vestiti bianco : Hanno scelto entrambe il bianco la first Lady Melania e la premier dame Brigitte, nel loro incontro alla Casa Bianca al fianco del presidente Donald Trump e del presidente Emmanuel Macron. Melania ha accolto Brigitte con un blazer drappeggiato in doppio crepe-sable' dello stilista americano Michael Kors Collection costa 2.195 dollari, rileva la Cnn.