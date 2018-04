Brigitte Macrone | Melania è intrappolata alla Casa Bianca È prigioniera Per

huffingtonpost

(Di sabato 28 aprile 2018) "non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra. Non le è consentito di mettere il naso fuori. Vive una vita molto più limitata della mia. Io esco ogni giorno a Parigi". La rivelazione arriva daMacron in un'intervista a Le Monde di venerdì. La premiere dame racconta della visita di Stato negli Stati Uniti trascorsa insieme al marito, che da quasi un anno è presidente della Francia. E commenta con il giornale francese la vita della first lady americana parlando di lei come unavirtuale, lasciando intendere di riferirsi ai vincoli di sicurezza imposti dal protocollo.dice di essersi divertita molto con i Trump durante la tre giorni negli Stati Uniti ma non ha nascosto il suo dispiacere per. "Non c'è da stupirsi che sembri sempre così triste. ...