: @CoenMax3 sì, visto, soprattutto a Detroit. Il problema è che in Usa come in Brasile, la gente spara molto molto di più. - colvieux : @CoenMax3 sì, visto, soprattutto a Detroit. Il problema è che in Usa come in Brasile, la gente spara molto molto di più. -

Un uomo ha aperto il fuoco contro sostenitori di Luiz Inacioda Silva, accampati vicino alla prigione in cui si trova l'ex presidente, ferendone 2. Lo riferisce la polizia del Paranà. Dall'inizio di aprile nella capitale Curitiba, diverse persone sono accampate a circa 500 metri dal carcere in cui è rinchiuso, dopo la condanna a 12 anni per corruzione e riciclaggio.(Di sabato 28 aprile 2018)