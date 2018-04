Bracconaggio | elefanti asiatici a rischio a causa della richiesta di pelle dalla Cina

meteoweb.eu

(Di sabato 28 aprile 2018) Un rapporto di un gruppo di conservazionisti britannici dimostra che la crescente domanda cinese di prodotti realizzati indi elefante sta guidando ile sta creando una minaccia ai branchi selvaggi dell’Asia ancora più grande del commercio dell’avorio. Il gruppo Elephant Family dichiara che la minaccia al momento è maggiore in Birmania, ma avvisa che l’elefante asiatico potrebbe estinguersi in metà dell’aree in cui si trova se il problema dovesse aggravarsi. Il gruppo sostiene che la minaccia è superiore a quella del commercio dell’avorio poiché i bracconieri colpiscono qualsiasi elefante, non solo quelli con le zanne, e mette agliche si trovano in aree poco protette. LaPresse/Reuters Gli autori del rapporto affermano che lo studio dimostra che ladegliviene trasformata in polvere e poi venduta income cura per dolori di stomaco ...