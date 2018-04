: #News #Br: spariti atti irruzione via Fracchia - CybFeed : #News #Br: spariti atti irruzione via Fracchia - NotizieIN : Br: spariti atti irruzione via Fracchia - glibralato : I pm: “Ostacoli contro di noi Ci accusavano di eversione”. IL POOL I magistrati bersagliati La rivincita sui tentat… -

Glisull'dei Cc nel covo Br di vianel 1980 a Genova,in cui morirono 4 brigatisti, è sparito dagli archivi di Morimondo (MI) La procura ha aperto un'indagine per furto aggravato. La scoperta risale ai mesi scorsi, dopo l'apertura di un inchiesta per omicidio volontario "in danno di Riccardo Dura" (uno dei terroristi uccisi). Il fascicolo era nell' archivio di Stato a Genova fino al 2016 quando fu deciso di trasferirli in Lombardia. Non si sa seglinon siano mai arrivati o se sianolì.(Di sabato 28 aprile 2018)