Boxe | WSB 2018 | Italia Thunder qualificati ai quarti di finale | prosegue l’avventura

Boxe - WSB 2018 : gli Italia Thunder vincono in Croazia e vedono i playoff - Mirko Natalizi trionfa per ko : A Pola (Croazia) gli Italia Thunder hanno sconfitto i Croatian Knights per 3-2 nell’ultima giornata della fase a gironi delle World Series of Boxing. Grazie a questo successo la formazione Italiana sale al settimo posto in classifica ed è praticamente certa di accedere ai playoff: per avere la matematica certezza bisogna sperare che l’India non vinca i tre incontri rimanenti. Vincenzo Picardi si è imposto per split decision (48-47; ...

Diretta / Boxe Croatian Knights-Italia Thunder streaming video e tv : classifica - orario - risultato (Wsb 2018) : Diretta Croatian Knights Italia Thunder: info streaming video e tv. La franchigia azzurra per la World Series of Boxing 2018 torna sul ring: obbiettivo i play off. (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:47:00 GMT)

Boxe - WSB 2018 : Italia Thunder sconfitti dai France Fighting a Parigi. Non bastano Serra e Caoimhin : Gli Italia Thunder incappano nella quarta sconfitta delle World Series of Boxing 2018. La nostra compagine è stata battuta dai France Fighting Roosters a Parigi: i padroni di casa si sono imposti per 3-2 e sono balzati al comando della classifica del Gruppo B con 14 punti (4 lunghezze di vantaggio sui British Lionhearts, un incontro in meno) mentre i Thunder rimangono al terzo posto con 5 punti e vedono ridursi al lumicino le speranze di ...

Boxe - Mirko Natalizi esplode nelle WSB : il futuro del pugilato italiano? Due vittorie e il sogno Tokyo 2020 : Mirko Natalizi è la grande rivelazione di questo primo scorcio di stagione di Boxe. Il 22enne è davvero salito alla ribalta nell’ultimo mese e sta impressionando per la sua grinta e per la sua caparbietà: i suoi primi due match nelle World Series of Boxing parlano chiaro, ha letteralmente demolito gli avversari con una tecnica sopraffina e una grandissima classe. La giovane età lo rende di diritto uno dei migliori prospetti del nostro ...

Boxe - WSB 2018 : gli Italia Thunder si arrendono ai British Lionhearts. Finisce 4-1 : Si è chiuso come due settimane fa, con la vittoria dei britannici, l’incontro delle World Series of Boxing tra gli Italia Thunder e i British Lionhearts. È cambiato solamente il risultato: dal 5-0 di Liverpool si è passati al 4-1, con Mirko Natalizi che ha portato l’unico punto alla squadra azzurra. A Cernusco sul Naviglio l’Italia ha così continuato il suo periodo negativo (tre sconfitte di fila), con la vittoria che oramai ...