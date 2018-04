Boxe | Pasquale Di Silvio e Gianluca Ceglia pareggiano il match per la cintura UE | il

oasport

(Di sabato 28 aprile 2018) Termina in parità iltraDi. L'incontro svoltosi sul ring di Marzano al Sarno (Salerno) metteva in palio ladell'Unione Europa dei pesi leggeri ma il titolo rimane vacante. Il 38enne romano e il 28enne salernitano si sono resi protagonisti di un buon incontro terminato però con un nulla di fatto: 115-114, 114-114, 113-116. I giudici hanno praticamente visto tre combattimenti differenti, ora è tutto da rifare. Diè partito meglio,ha provato a piazzare alcuni colpi potenti ma troppo isolati, nel finale ancora Diha cercato di farsi vedere in attacco ma non riuscendo a cogliere il favore unanime dei giudici.