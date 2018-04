Bolzano | il 33enne scappato dall’Italia con i due bambini piccoli è arrivato in Tunisia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 aprile 2018) È durato meno di una settimana il viaggio di Jamel Methenni, iltunisinodadomenica 22 aprile con i suoi due figli. L’uomo ha chiamato questa mattina la moglie Rosa Mezzina, che ne aveva denunciato la scomparsa, e le ha comunicato di esserein. La donna ha anche ricevuto delle fotografie dei, a conferma del fatto che stanno tutti bene. Dell’episodio si era occupata anche la trasmissione televisiva Chi l’ha visto. I carabinieri di, con il supporto della direzione centrale della polizia criminale di Roma Interpol, stanno facendo le verifiche del caso. Al momento non è ancora chiaro come l’uomo sia riuscito a raggiungere il suo Paese d’origine, dato che quando èdi casa non ha portato con sé i documenti dei. Come ha raccontato la moglie agli inquirenti, al momento della fuga ...