Bologna | weekend all' aria aperta | finger food in Bolognina | birre artigianali ai Giardini

Memoria al chiar di luna - nelle terre del Pignoletto : il weekend nei dintorni di Bologna : Bologna - Un'escursione in notturna al parco di Monte Sole, grazie al chiar o di luna . Una passeggiata nelle terre del Pignoletto , e una camminata alla ricerca delle peonie in fiore e delle erbe ...

Bologna - cosa fare nel weekend : tra i cunicoli dei Bagni di Mario o nei palazzi aperti dal Fai - le prime visite di primavera : Alla Feltrinelli di piazza Ravegnana domenica, dalle 11, si presenta «Bella, io sono così!». Un divertente racconto in doppia lingua , italiano e spagnolo, per presentare ai più piccoli Strega, la ...

Bologna - vivere con tre lavori : “Faccio le pulizie - non sempre arrivo a 500 euro”. Nei weekend baby e dog sitter : Il primo “round” inizia la mattina alle sei con stracci e secchi d’acqua che pesano fino a quaranta chili. Due ore e mezza di tempo per pulire bagni, corridoi, camerate, lucidare atri e scale, poi via in bus verso un altro “cantiere” prima di pranzo. Il terzo è fissato nel pomeriggio, fuori città. Veronica (nome di fantasia), 47 anni, da venti lavora a Bologna come addetta alle pulizie. Tre contratti part time per tre aziende diverse che sommati ...