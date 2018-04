Bologna | Donadoni | ' Non faremo sconti al Milan'

Serie A Bologna - Donadoni : «Milan in calo. Noi vogliamo la vittoria» : Bologna - " Il Milan è un po' in calo, ma sono molto attrezzati. Per noi resta un'occasione. vogliamo una vittoria: vorrebbe dire aver già migliorato la passata stagione" . Il tecnico del Bologna , ...

Serie A - Donadoni : «Bologna - i tiri non sono un optional» : CAGLIARI - Roberto Donadoni commenta così lo 0-0 di Cagliari-Bologna , giocata all'ora di pranzo: "Oggi la squadra si è espressa su buoni livelli di intensità anche se potevamo essere più lucidi in ...

Donadoni : "Il Bologna può fare di più" : Quello con il Cagliari è uno zero a zero con qualche rimpianto per l'allenatore del Bologna Roberto Donadoni . 'Possiamo fare qualcosa in più - sottolinea -: con più sicurezza e convinzione nei nostri ...

Bologna - Bigon : 'Nessuna frattura tra Donadoni e i tifosi' : Riccardo Bigon , direttore sportivo del Bologna , ha parlato a Sky Sport prima della sfida col Cagliari: ' frattura fra la tifoseria e mister Donadoni? Non c'è una frattura, forse un fraintendimento su una battuta del mister in conferenza stampa. Questo episodio è ...

Serie A Donadoni : «Nessun dubbio sulla serietà del Bologna» : BOLOGNA - In settimana Roberto Donadoni è stato contestato da una parte dei tifosi del Bologna . Altri invece l'hanno voluto sostenere. "Ringrazio chi ha esposto uno striscione di sostegno. Il mio ...

Serie A Bologna - i tifosi espongono uno striscione pro Donadoni : Bologna - La tifoseria del Bologna si spacca. A dividerla, la figura di Roberto Donadoni . Nella notte, al centro tecnico dei rossoblù, è stato affisso uno striscione a sostegno dell'allenatore: "...

Bologna : arriva anche uno striscione 'pro Donadoni' : La tifoseria del Bologna si spacca. A dividerla, la figura di Roberto Donadoni. Nella notte, al centro tecnico dei rossoblù, è stato affisso uno striscione a sostegno dell'allenatore: 'Donadoni vai ...

Bologna : arriva uno striscione 'pro Donadoni' : La tifoseria del Bologna si spacca. A dividerla, la figura di Roberto Donadoni. Nella notte, al centro tecnico dei rossoblù, è stato affisso uno striscione a sostegno dell'allenatore: 'Donadoni vai ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Non meritavamo di perdere così» : Bologna - 'Dispiace perché i ragazzi non meritavano di uscire sconfitti". Roberto Donadoni , tecnico del Bologna , ha commentato così il ko contro la Sampdoria arrivato nei minuti di recupero. " ...

Diretta / Sampdoria Bologna streaming video e tv : Giampaolo vs Donadoni. Probabili formazioni - quote e orario : Diretta Sampdoria Bologna: info streaming video e tv, Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima chiamata per l'Europa per i blucerchiati?(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:48:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «Sampdoria forte. Dobbiamo essere concreti e cinici» : Bologna - "Ognuno ha i suoi obiettivi: la Samp si gioca le carte per entrare in Europa, mentre noi vogliamo vogliamo migliorare la classifca e dare continunità a quanto fatto domenica" . Il tecnico ...

Bologna - Donadoni : "Samp squadra forte. Verdi via? Saputo ne prenderà altri 4" : Il tecnico rossoblù alla vigilia del match contro la Samp: "Ci piacerebbe fare punti e giocare ben, ma…"

Donadoni - Bologna in ripresa : ANSA, - ROMA, 15 APR - Ha ritrovato il tridente pesante l'allenatore del Bologna Roberto Donadoni che contro il Verona ha schierato Verdi, Destro e Palacio. E Verdi, con un gol e un assist è risultato ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Match point sfruttato al meglio» : Bologna - Il Bologna è salvo. Merito dei tre punti conquistati di fronte al Verona. Roberto Donadoni gonfia il petto: 'Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, interpretato nella maniera giusta. Era un ...