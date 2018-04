Bologna | 23 convocati per il Milan

Roma - Under e Pellegrini non convocati per il Bologna. Torneranno per il Barcellona : Lo aveva lasciato intendere Di Francesco in conferenza stampa, ma ora è ufficiale: Cengiz Under non farà parte della spedizione per Bologna . Il turco è rientrato dall'impegno in nazionale con un ...

Bologna - i convocati di Donadoni : c’è Verdi : Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, lo aveva annunciato oggi in conferenza stampa. Verdi torna tra i convocati della squadra emiliana in vista del derby contro la Spal. L’attaccante forse non partirà dal primo minuto in campo, ma sarà un’arma dalla panchina per rompere la resistenza spallina. Ecco l’elenco dei convocati di Roberto Donadoni per la gara del Mazza. Portieri: Mirante, Santurro. Difensori: De Maio, Gonzalez, ...

Serie A Bologna - Verdi torna tra i convocati di Donadoni : Bologna - Buone notizie per i tifosi del Bologna : Simone Verdi torna tra i convocati dopo uno stop di tre settimane. L'esterno rossoblù, al centro del mercato invernale per le avanches del Napoli e ...