Bob Dylan si dà alla produzione di liquori | e posa nella foto promozionale del suo primo

Bob Dylan debutta in mondo whisky con brand "Heaven's Door" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Bob Dylan - quelle lettere d’amore che Françoise Hardy non lesse mai : È una strana storia Bob Dylan, non finisce di stupirci da decenni. Il proprietario del bar dove si rifugiava a scrivere da ignoto adolescente, raccoglie le lettere mai spedite che Bob scriveva a Françoise Hardy. Lei cantava “ Tutti i ragazzi che han la mia età se ne vanno mano per la mano”, con una grazia struggente, un po’ eterea, per di più a piedi scalzi. Bob – che immagino brufoloso e non ancora star – ne fa la sua Beatrice, ...

Bob DYLAN/ L'Odissea del premio Nobel approda agli Arcimboldi di Milano : Il lungo tour italiano di Bob DYLAN ha fatto tappa anche a Milano al Teatro Arcimboldi. Il premio Nobel ha sfoggiato la solita classe nonostante l'età. FAUSTO LEALI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:11:00 GMT)RED CANZIAN/ "Testimone del tempo": il nuovo disco solista dell'ex PoohCOSTANTINOS CARYDIS/ Il Maestro greco al Teatro dell'Opera di Roma

LETTURE/ Bob Dylan indolente e vittorioso - un genio senza lieto fine : Bob Dylan ha rischiato di perdere il proprio successo solo quando ha fatto ciò che gli altri si aspettavano da lui, per questo è ancora all'apice. E ora è in Italia. DOMENICO BILOTTI(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 06:09:00 GMT)ARTE/ Arcimboldo, l'epica quotidiana di un'anima terremotata, di D. BilottiLETTURE/ Scerbanenco, le ferite "nere" di un'Italia ricostruita troppo in fretta, di D. Bilotti

Bob Dylan illumina Roma con gli effetti speciali delle sue canzoni : ... nessuna canzone presentata con simpatici aneddoti, nessuna frase del tipo "siete il miglior pubblico che abbia mai visto", ovviamente, ogni sera c'è il pubblico migliore del mondo, . Alle 21 in ...

Bob Dylan : la cronaca del primo concerto a Roma del 'Never ending tour 2018' : Il tour in Italia di Bob Dylan parte con una tripletta sold out all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il debutto di ieri sera, martedì 3 aprile , ha segnato il ritorno del bardo di Duluth nel ...

Bob Dylan in concerto a Roma dal 3 aprile : ultimi biglietti in prevendita e possibile scaletta : Bob Dylan in concerto a Roma dal 3 aprile inaugura la sessione di live in Italia che culmineranno con lo spettacolo previsto all'Arena di Verona e per il quale sono già presenti i biglietti in prevendita. Per il suo ritorno in Italia, il Premio Nobel per la Letteratura ha quindi scelto l'Auditorium Parco della Musica di Roma nel quale il 3 aprile aprirà il primo dei tre concerti che ha deciso per la Capitale. Esaurita la possibilità di ...

For Tencent - Spotify's More Bob Dylan and Less Beyonce : Gadfly : Spotify's non-IPO filing shows Tencent owns 7.5 percent of the music-streaming service via its Tencent Music Entertainment Group. The 13.4 million shares would be worth as much as $1.77 billion if ...

Laura Boldrini 'in stile Bob Dylan' contro le organizzazioni fasciste : Il presidente della Camera dei Deputati, adesso candidata con Liberi e Uguali, Laura Boldrini, ha realizzato un video che cita quello che Bob Dylan realizzò per Subterranean Homesick Blues . Nei ...