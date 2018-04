Black in the new red Il colore del primo appuntamento è il nero

THE BlackLIST 5/ Anticipazioni del 27 aprile 2018 : un attacco biochimico alla città : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 27 aprile 2018, su Fox Crime. Red scopre che una sua vecchia conoscenza potrebbe aver usato un virus patogeno per uccidere. (Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:48:00 GMT)

The Predator : svelata la sinossi ufficiale del film di Shane Black : Quando un ragazzino, in modo involontario, dà il via al loro ritorno sulla Terra, solo un bizzarro gruppo di ex soldati e uno scontento insegnante di scienza può evitare l'estinzione della razza ...

The Big Bang Theory 11×21 cita Black Panther tra Neil Gaiman e la cometa della discordia (promo 11×22) : Cosa accade quando un solitario, tranquillo (forse triste) negozio di fumetti diventa il punto di ritrovo per gente e fan in cerca di personaggi famosi: questo è quanto accade in The Big Bang Theory 11x2. Lo store book preferito di Leonard, Sheldon, Raj e Howard viene preso dall'assalto da persone sconosciute al mondo nerd, solo perché lo scrittore Neil Gaiman è andato a far visita a Stuart, il proprietario. Ci sono alcuni stereotipi ...

THE BlackLIST 5/ Anticipazioni del 20 aprile 2018 : il nuovo piano di Liz : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 20 aprile 2018, su Fox Crime. Liz decide di iniziare una terapia con una psichiatra, manipolandola a proprio vantaggio. (Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:39:00 GMT)

Con Black Panther a Riad riaprono i cinema dopo 35 anni : 'MbS', come è più conosciuto, ha invece una politica molto aggressiva in politica estera ed ha avuto un ruolo importante nella devastante escalation della guerra nello Yemen, dove già sono morte ...

The Blacklist 5×21 : Samar rischia la vita! : The Blacklist 5×21 trama e promo – Il nuovo episodio della serie crime andrà in onda sulla CBS il prossimo mercoledì, 9 maggio 2018. “Lawrence Dean Devlin” non introdurrà solo un nuovo Blacklister, ma anche un pericolo diretto per Samar. La trama di The Blacklist 5×21 ci conferma infatti che sarà tutto nelle mani di Aram. Il compito del fidanzato sarà lottare contro le lancette che scorrono: la spada calerà sulla ...

The Blacklist 5×20 : Troppi segreti in gioco : The Blacklist 5×20 trama e promo – L’episodio andrà in onda il prossimo mercoledì, 2 maggio 2018, sulla NBC. Dal titolo “Nicholas T. Moore”, The Blacklist 5×20 continua a mettere Liz in piena lotta contro Red. In ballo c’è il famoso segreto che sta portando la protagonista a scoprire la verità sul Blacklister. Nella trama della puntata 5×19 abbiamo visto infatti che Liz è sempre più sospettosa nei ...

BlackBerry Athena compare in nuovi render con tastiera fisica e doppia fotocamera : BlackBerry Athena è uno dei pochi nuovi device Android del produttore in programma al momento ed è appena comparso in dei render che evidenziano la presenza di una tastiera fisica QWERTY e di una doppia fotocamera posteriore. In attesa di scoprire maggiori informazioni, scopriamo insieme il presunto nuovo BlackBerry Athena. L'articolo BlackBerry Athena compare in nuovi render con tastiera fisica e doppia fotocamera proviene da TuttoAndroid.

The Blacklist 5×18 : Una guerra senza confini (VIDEO) : The Blacklist 5×18 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv con James Spader e Megan Boone andrà in onda sulla NBC mercoledì, 11 aprile 2018. La trama di The Blacklist 5×18 rafforzerà ancora di più la divisione fra i due protagonisti che abbiamo già visto nella puntata 5×17: è arrivato il momento per Liz di prendere le distanze dal Blacklister e proseguire la sua personale missione. Di seguito le anticipazioni e il ...

Black Panther record - supera Titanic : ANSA, - NEW YORK, 7 APR - Black Panther affonda Titanic volando al terzo posto dei campioni di incassi di tutti i tempi. L'epopea di James Cameron sul transatlantico maledetto, che per 12 anni aveva ...

Non mi sarei aspettato il grande successo di «Black Panther» : Antonio Lodetti Un uomo e un artista debordante, che ha attraversato mezzo secolo di jazz ribaltando con il suo pianoforte tutte le regole della melodia e dell'armonia e trasformandosi in un tedoforo ...

“Black Panther” sarà il primo film proiettato al cinema in Arabia Saudita in più di trent’anni : Black Panther, il film della Marvel uscito in Italia a febbraio, sarà il primo film proiettato nei nuovi cinema dell’Arabia Saudita, la cui apertura è stata decisa nel dicembre 2017. In Arabia Saudita i cinema erano stati vietati all’inizio degli The post “Black Panther” sarà il primo film proiettato al cinema in Arabia Saudita in più di trent’anni appeared first on Il Post.

THE BlackLIST 5/ Anticipazioni del 6 aprile 2018 : Liz sta per scoprire la verità su Red? : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 6 aprile 2018, su Fox Crime. Liz dovrà chiedere aiuto a Red per portare a termine il suo piano di vendetta. (Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 08:59:00 GMT)

The Blacklist 5×19 : Una corsa per recuperare le ossa : The Blacklist 5×19 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda il prossimo 25 aprile 2018 sulla NBC. Il titolo di The Blacklist 5×19 è “Ian Garvey (#13): Conclusion” e questo non può che confermarci che siamo arrivati agli sgoccioli del piano di Liz. La trama conferma infatti che il gioco si farà pesante e che la protagonista dovrà confrontarsi con Red, uno spoiler che abbiamo approfondito in ...