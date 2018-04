Bimbo cerebralmente morto si riprende miracolosamente

Bimbo cerebralmente morto dopo caduta dalla moto si sta riprendendo : ora sorride e ha gli occhi aperti : Si chiama Taylor Reid e aveva appena 10 anni quando, mentre si esercitava con la sua piccola moto da cross, la sua grande passione, è caduto fuori dalla sua casa a Ballysillan, in Irlanda del Nord, urtando con violenza la testa su un muro. Soccorso, i medici lo dichiararono cerebralmente morto e chiesero ai genitori di poter staccare la spina delle macchine che lo tenevano in vita. Per tre volte la madre e il papà del bambino hanno rifiutato di ...