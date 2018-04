BILL pronto a tutto per avere STEFFY!

gossippiu

(Di sabato 28 aprile 2018) Iniziamo le anticipazioni americane di Beautiful di maggio 2018 conSpencer che sarà nuovamente sul piede di guerra: nelle trame future della soap opera, il cattivissimo Spencer non perderà tempo e dopo essersi ripreso dall'agguato in cui verrà sparato, metterà a punto un nuovo piano per convincere Steffy a stare insieme a lui. Esatto, sarà proprio questo lo scopo di tutte le sue manipolazioni e non si salverà nessuno, neanche i suoi figli: se a Liam avrà distrutto la vita chiedendo a sua moglie di sposarlo, a Wyatt toccherà essere complice inaspettato diquesto. Facciamo un veloce riassunto di cosa succederà prima diquesto, e che in America è già andato in onda: nelle trame future di Beautiful, ci sarà un bacio tra Liam e Sally quandofarà crollare l'edificio Spectra e sarà l'inizio della fine degli Steam; Steffy non reagirà bene a questo bacio, così andrà a ...