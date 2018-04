Bilancio e legge elettorale : rispunta il governo di tregua Anteprima sul Messaggero Digital : Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l'esenzione all'Europa dei dazi ...

Bilancio e legge elettorale : rispunta il governo di tregua Anteprima sul Messaggero Digital : Due giorni prima della direzione del Pd che dovrebbe decidere se e come accettare il tavolo di trattativa con il M5S, Donald Trump deciderà se e come togliere l?esenzione...

Legge di Bilancio 2018 : focus sulla fatturazione elettronica : La fatturazione B2B (acronimo di Business to Business) è la fatturazione tra due soggetti con la partita iva, invece, la fatturazione B2C (acronimo di Business to Consumer) è la fatturazione tra un soggetto con partita iva e un privato. La fattura elettronica viene compilata, inviata, ricevuta e conservata tutto in formato elettronico questo per assicurare l’autenticità e l’integrità del contenuto dell’originale. Nel 2014 è stato ...

Piaggio - l'assemblea approva Bilancio ed elegge candidati CdA della lista IMMSI : Si è svolta stamattina a Milano, presso la sala assemblee di Intesa Sanpaolo, l'assemblea degli azionisti di Piaggio , per l'approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali. Presenti 300 ...

Reddito di Inclusione : le novità della Legge di Bilancio 2018 : L’Inps, con la Circolare n. 57 del 28 marzo 2018, ha recepito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 190, 191 e 192 della L. n. 205/2017) in merito al Reddito di Inclusione (ReI), entrato in vigore l’1 dicembre 2017, per mezzo del D.Lgs. n. 147/2017. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica e può essere richiesta dai cittadini ...

Veneto : Consulta accoglie ricorso Regione su due commi legge Bilancio 2017 (2) : (AdnKronos) - La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i

Veneto : Consulta accoglie ricorso Regione su due commi legge Bilancio 2017 : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - Con la sentenza n. 71 del 2018, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Veneto, difesa dagli avv. Luca Antonini e Ezio Zanon, dichiarando costituzionalmente illegittimi i commi 85 e 627 dell'art.1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017),

Calcio - i precedenti tra Italia ed Inghilterra : Bilancio leggermente a favore degli azzurri - ma quante storiche battaglie! : I precedenti tra le nazionali di Calcio di Italia ed Inghilterra sono 26: gli azzurri hanno vinto dieci volte, gli inglesi otto. Tra gli otto pareggi c’è anche la sfida del 24 giugno 2012, valida per i quarti di finale degli Europei, terminata 0-0 dopo i supplementari e poi vinta dall’Italia ai calci di rigore (storico il cucchiaio di Pirlo ad Hart). Nei primi incontri la storia però era ben diversa; il primo confronto, nel 1933 finì ...

Milano. Open data : il Bilancio è facile da leggere : Navigare nel Bilancio del Comune di Milano, scoprirne i dettagli, vedere come sono state distribuite le spese e le entrate

MILANO. TRASPARENZA : CON IL PORTALE OPEN DATA ANCHE IL Bilancio È FACILE DA LEGGERE : Quello che fino a poco tempo fa era un lavoro per esperti di economia e finanza da oggi è alla portata di tutti i cittadini, grazie al nuovo PORTALE OPEN DATA: una finestra sempre aperta sul ricco ...

Sicilia : Giunta Musumeci impugna legge statale di Bilancio : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - La Giunta regionale Siciliana ha impugnato, con atto formale, la legge di bilancio dello Stato per il 2018, nella parte in cui introduce oneri finanziari a carico della Regione Siciliana e delle ex Province regionali. "In particolare - spiega l’assessore all’Economia,

Sicilia : Giunta Musumeci impugna legge statale di Bilancio : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – La Giunta regionale Siciliana ha impugnato, con atto formale, la legge di bilancio dello Stato per il 2018, nella parte in cui introduce oneri finanziari a carico della Regione Siciliana e delle ex Province regionali. “In particolare – spiega l’assessore all’Economia, Gaetano Armao – si contesta la legittimità costituzionale nella parte che impone una riduzione della spesa anche ...