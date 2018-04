Bernardo Bertolucci difende Kevin Spacey

huffingtonpost

(Di sabato 28 aprile 2018) "Ho provato un po' di vergogna per Ridley Scott che, nonostante il suo grande potere contrattuale a Hollywood, ha dovuto subire questa imposizione razzista nei confronti di, tanto che a me è venuta voglia di fare un piccolo film proprio con lui". Parola di, che durante la lunga lezione di cinema al Film Festival di Bari dove sarà proiettata la versione restaurata di "Ultimo tango a Parigi", prende una posizione forte e controcorrente nei confronti di Ridley Scott per aver sostituito, accusato di molestie, con Christopher Plummer nel suo ultimo film 'Tutti i soldi del mondo'.Rivedendo "Ultimo tango a Parigi" restaurato dice: "Mi sembra molto più bello dell'originale con quella leggera patina vintage. Per me è stata un'emozione molto forte e devo davvero ringraziare il Centro sperimentale che spero, dopo i film, ...