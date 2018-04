Bergoglio incontra le vittime della pedofilia della Chiesa in Cile “Ho detto al Papa che

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 aprile 2018) José Andres Murillo rompe il silenzio sull’incontro avuto col Pontefice, che venerdì 27 aprile ha accolto in Vaticano ledel clero in. Murillo è uno di loro. “Ho parlato per due ore con il– ha scritto su Twitter -. In modo molto rispettoso e franco, ho espresso l’importanza di intendere l’abuso come abuso di potere, enecessità di assumersi la responsabilità, l’attenzione e non solo il perdono. Spero solo che sia utile, che aiuti a cambiare ciò che è necessario affinché il mondo sia un luogo dove si possa occuparsi degli altri, accompagnare e non maltrattare. E che lacattolica in ciò sia alleata e non tra chi abusa”. Hoy conversé 2 horas con el. De manera muy respetuosa y franca le expresé la importancia de entender el abuso como un abuso de poder. De la necesidad de asumir la responsabilidad, el ...