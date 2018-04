Basket | 28a giornata Serie A 2018 | Cremona supera Brescia e tiene vive le speranze di

oasport

(Di sabato 28 aprile 2018) La 28esimadiA si è aperta con un pirotecnico 88-86 con cui la Vanoliha battuto la Germani. Un successo a dir poco fondamentale per la squadra di casa, che in questo modoledi playoff, agganciando il gruppo a 28 punti composto da Varese, Cantù e Virtus Bologna. Una partita vissuta sul filo dell’equilibrio e risolta soltanto a 18″ dalla fine da un tiro di Travis Diener.è partita forte, guidata da un ispirato Ruzzier.ha provato a rimanere agganciata affidandosi alla zona ma non con l’esito sperato (18-11). A rompere la siccità degli ospiti è stato Luca Vitali, trovando la risposta di Drake Diener e soprattutto Darius Johnson-Odom (22 punti alla fine). Il vantaggio di(26-19) è però durato fino all’inizio del secondo periodo, quando è arrivata la reazione della Germani. Merito di Travis ...