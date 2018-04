Balle Spaziali | Marco Travaglio smonta due balle e si dedica alla sentenza di primo grado

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 aprile 2018) E’ vero che il reddito di cittadinanza è già naufragato in Finlandia, quindi è inutile portarlo in Italia? E’ vero che lasulla trattativa Stato-mafia è contraddittoria perché dice il contrario di due sentenze di assoluzione per il generale Mario Mori e i suoi collaboratori e per di più non conta niente perché non fa i nomi dei complici dello Stato, di coloro che hanno trattato, mafiosi e non mafiosi? Questa settimanaqueste due fake news per il 24esimo appuntamento di, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. Su piattaforma e app di Loft sono disponibili, sempre in abbonamento, anche le 23 puntate delle scorse settimane. L'articoloduee sidisulla trattativa tra Stato e mafia proviene da Il Fatto Quotidiano.