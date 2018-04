BALLANDO CON LE STELLE 2018 Diretta | da Suor Cristina alla confessione di Giovanni

Milly Carlucci e BALLANDO CON le stelle contro Maria De Filippi - Dago-bomba su Amici e Mediaset : Un nuovo colpo basso tra Maria De Filippi e Milly Carlucci . A porsi la maliziosissima domanda è Dagospia : 'Quanti spot Maria riuscirà a farsi cassare da Mediaset per battere Ballando con le stelle ?'...

BALLANDO CON Suor Cristina e il ripescaggio - Amici con la ‘furia’ di Simona Ventura e Fedez da Los Angeles. Incombe Inter-Juve : Fedez La sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici vive un nuovo round, nel segno soprattutto delle donne. Milly Carlucci e Maria De Filippi? Non solo. Anche Suor Cristina, attesa ballerina per una notte nello show di Rai 1, e la ‘commissaria’ del talent di Canale 5 Simona Ventura, che ospite ieri sera di Matrix Chiambretti ha annunciato che replicherà in diretta al duro attacco di Heather Parisi: “Io i panni ...

GUILLERMO MARIOTTO / La sua provocazione verrà accolta da Giovanni Ciacci? (BALLANDO CON le stelle 2018) : Il giudice di Ballando con le stelle GUILLERMO MARIOTTO ha lanciato una nuova provocazione a Giovanni Ciacci: si esibirà in una rumba insieme a Raimundo Todaro?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:03:00 GMT)

BALLANDO CON le stelle 2018/ Diretta : Suor Cristina e il ripescaggio basteranno per la vittoria? (28 Aprile) : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 28 aprile, con la puntata dedicata al ripescaggio: quale coppia tornerà ufficialmente in gara? Suor Cristina ballerina per una notte.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:49:00 GMT)

Robozao/ Il robot dI BALLANDO CON le Stelle 2018 pronto con la Robozao-Dance : Robozao questa sera tornerà sul palco di Ballando con le Stelle 2018 per esibirsi nella sua Robozao-Dance. La sua presenza è però sgradita al pubblico sui social, dove si moltiplicano...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:00:00 GMT)

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ Confermeranno l'ottimo punteggio di sabato scorso? (BALLANDO CON le stelle) : CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI tornano questa sera a Ballando con le stelle 2018: la coppia sabato scorso ha ottenuto il miglior punteggio. Si riconfermerà?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ La coppia mostra i primi segni di cedimento? (BALLANDO CON le stelle 2018) : Gessica Notaro e Stefano Oradei sono la coppia più talentuosa di Ballando con le stelle: il loro positivo percorso subirà una battuta d'arresto questa sera? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:29:00 GMT)

BALLANDO CON le Stelle 13 | Diretta 28 aprile 2018 | Anticipazioni : Andrà in onda stasera dalle 20.35 su Rai 1 l'ottava puntata di Ballando con le Stelle, che vi invitiamo a seguire in liveblogging su TvBlog. L'appuntamento del celebrity talent dell'ammiraglia di viale Mazzini ospiterà i quarti di finale. Lo scorso sabato si è svolta la “staffetta del ripescaggio”, ma solo nel corso della nuova puntata si scoprirà se una delle coppie momentaneamente eliminata potrà finalmente tornare in gioco ...

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ Hanno superato lo spareggio : si ripeteranno? (BALLANDO CON le stelle 2018) : Giaro Giarratana e Lucrezia Lando Hanno superato il ballottaggio nell'ultima puntata di BalLando con le stelle: riusciranno a ripetersi ai quarti di finale di stasera?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 10:02:00 GMT)

MILLY CARLUCCI/ Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio prossimamente a BALLANDO CON le Stelle 2018? : MILLY CARLUCCI, Ballando con le Stelle 2018: secondo alcuni rumors, sulla scia di Al Bano e Romina la nota conduttrice avrebbe recentemente invitato Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:20:00 GMT)

SELVAGGIA LUCARELLI/ La pace con Asia Argento e l'esperienza a Rollingstone (BALLANDO CON le Stelle) : SELVAGGIA LUCARELLI, che questa sera tornerà nel salotto di Ballando con le Stelle 2018, ha recentemente rivelato i motivi alla base del suo addio a Rollingstone. E su Asia Argento...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 08:06:00 GMT)

Gessica Notaro e Stefano Oradei / Sandro Mayer - polemiche sul mancato tesoretto (BALLANDO CON le Stelle 2018) : Gessica Notaro e Stefano Oradei: quinti in classifica con i loro 48 punti, i due ballerini di Ballando con le Stelle 2018 ripartono questa sera con la nuova sfida...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 08:06:00 GMT)

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ Riuscirà ad esibirsi senza il tutore? (BALLANDO CON le stelle 2018) : FRANCISCO PORCELLA e ANASTASIA KUZMINA si esibiranno nella puntata di Ballando con le stelle di questa sera: riusciranno a dare vita ad un performance completa?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:57:00 GMT)

GIOVANNI CIACCI E RAIMUNDO TODARO/ Mariotto : "vi aspetto con una rumba" (BALLANDO CON le stelle 2018) : GIOVANNI CIACCI e RAIMUNDO TODARO tornano questa sera ai quarti di finale Ballando con le stelle 2018: la coppia accoglierà la provocazione del giudice Guillermo Mariotto? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:34:00 GMT)