Baku | Vettel 1° nelle terze libere | Hamilton | 2° | Kimi 3° | alle 15 la Pole | diretta Sky

Baku - terze libere a Vettel : Baku , 28 apr. – (AdnKronos) – Sebastian Vettel è stato il più veloce nelle terze e ultime prove libere del Gp dell’Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku . Il tedesco della Ferrari ha girato in 1’43″091 precedendo l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’43″452) e il compagno di scuderia, il finlandese Kimi Raikkonen (1’43″493). Quarto tempo per l’olandese della Red Bull Max ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : qualifiche decisive a Baku . Red Bull favorita - la Ferrari cerca il colpo con Vettel e Raikkonen : Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 (oggi alle ore 15.00) si preannunciano molto incerte e avvincenti su un tracciato in grado di regalare molti colpi di scena e di rimescolare le carte in tavola. La quarta tappa del Mondiale di Formula Uno si corre su un circuito dal bassissimo carico aerodinamico, caratterizzato da un tratto veloce di due chilometri e da curvoni rapidi che però si alternano con una parte guidata: avere una macchina settata ...

Formula1 Baku Ricciardo re delle Libere2; Raikkonen in scia - Vettel 11° : Daniel Ricciardo scatenato in Azerbaigian. Il pezzo pregiato del mercato piloti 2018 è stato il più veloce della prima giornata di prove libere sul cittadino di Baku . I migliori tempi si sono ...

Vettel : 'A Baku 3 auto alla pari' : 'Domenica non siamo i favoriti. A mio parere vedremo tre vetture allo stesso livello e, come sempre, la differenza la faranno solamente i dettagli. Chi sarà in grado di azzeccare tutto vincerà'. E' ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Alle spalle quanto successo in Cina - a Baku ci sarà grande equilibrio” : Fino al pit stop del Gran Premio della Cina Sebastian Vettel era lanciato verso il terzo successo in altrettante gare in questa stagione. Da quel momento, invece, gliene sono successe di tutti i colori, chiudendo in un poco soddisfacente ottavo posto. La vetta della classifica generale è ancora nelle sue mani, ma l’incidente con Max Verstappen ha inciso parecchio sul finale della gara di Shanghai. Con l’olandese, tuttavia, è tutto ...