Baku | incendio sulla Trump Tower | VIDEO

25 persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku - in Azerbaijan : Venticinque persone sono morte per un incendio in un centro per tossicodipendenti a Baku, in Azerbaijan. L'incendio è iniziato intorno alle 6 di mattina ora locale (in Italia erano le 3 di mattino) in un reparto di ricovero per i