Avicii | spunta la fidanzata segreta

Morte Avicii - spunta l’ipotesi suicidio : Avicii “non poteva più andare avanti”. E’ quanto dichiarato in un comunicato stampa dalla famiglia del giovane dj svedese trovato morto lo scorso 20 aprile all’età di 28 anni. Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato un vuoto nel mondo della musica leggera e di tanti fan sparsi per il mondo. A pochi giorni dal decesso spunta l’ipotesi del suicidio . Inizialmente la famiglia di Tim Bergling, questo il vero nome ...

Dj Avicii - la rivelazione straziante della famiglia : spunta una lettera - perché l'ha fatta finita : Il dj Avicii, morto lo scorso 20 aprile in Oman a 28 anni, 'voleva pace' e 'non poteva più andare avanti'. È quanto scrive la famiglia in una lettera aperta di cui AFP ha preso visione. 'Lottava ...