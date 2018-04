Avicii Chi è Tereza Kacerová la fidanzata segreta | il nostro piano è fallito

Avicii SI È SUICIDATO?/ "Non ce la faceva più" : tra pochi giorni i risultati delle analisi : AVICII , il dj, scomparso lo scorso 20 aprile a soli 28 anni, potrebbe essersi suicidato. Arriva il comunicato stampa dei genitori della star: "Non poteva più andare avanti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:32:00 GMT)

Campane chiese Utrecht suonano le canzoni di Avicii : Non è stata l'unica manifestazione di affetto: in giro per il mondo, sono stati infatti in tanti a salutare il noto dj. Intanto l'autopsia sul suo corpo ha escluso che sia stato vittima di omicidio, ...