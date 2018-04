Attori e sviluppatori di God of War parlano dei retroscena sul gioco

optimaitalia

(Di sabato 28 aprile 2018) Durante un panel al Tribeca Film Festival di New York, il director di God of War Cory Barlog, accompagnato daglidel cast principale del, ha parlato deirelativi alla produzione dell'esclusiva PS4. E non solo lui, ma anche gliche hanno prestato il proprio volto ai protagonisti dell'avventura di Kratos si sono espressi in merito.Barlog ha innanzitutto confermato che avrebbe dovuto dirigere unTomb Raider prima di lasciare Crystal Dynamics nel 2013, e che provava molta paura prima di leggere le recensioni di God of War, paragonandolo all'essere nudo di fronte al mondo. Il producer, a suo dire, non crea giochi per se stesso, ma ama realizzare esperienze per intrattenere le persone.L'attore di Kratos, Christopher Judge, non pensava che God of War fosse un videoquando ha letto la sceneggiatura. Pensava che fosse un film, ma fu suo figlio ...