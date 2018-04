Attaccato da un ragno ' violino' | vigile salvo per miracolo

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Si chiama #, ma se punge non produce sinfonie. Inietta veleno con esiti assai pericolosi per la sua vittima, perché necrotico. Probabilmente la maggior parte degli italiani continuerebbe a ignorare la sua esistenza, se non fosse che ha avuto un risalto nazionale quel che è capitato a un #di #terni di 59 anni. Mentre era nel giardino di casa, è stato morso dall'aracnide che con la vedova nera mediterranea, è uno dei pochi esemplari velenosi esistenti nel nostro Paese. L'uomo ha rischiato di morire VIDEO. Misteriosa infezione A distanza di circa due mesi dall'accaduto, solo ora il pubblico ufficiale di Terni tira un sospiro di sollievo, ma si sente un miracolato e ringrazia l'equipe medica che l'ha curato e salvato. Stava facendo lavori nel giardino di casa quando nell'infilare il braccio in un sacco di gesso ha visto un ragnetto camminargli sul braccio ...