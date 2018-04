Aspettando la San Lorenzo ed il Concorso Scolastico aprono la 57ª

Scaletta e video Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato - al via la tournée da San Diego Aspettando il concerto in Italia : È partito ufficialmente il Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato, la sesta Tournée internazionale dell'ex sTellina Disney. La notte scorsa in California si è tenuto il primo concerto della leg americana del Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato, alla Viejas Arena di San Diego. Un debutto sorprendente, per quello che sicuramente sarò una Tournée mondiale che lascerà il segno. La cantante statunitense mancava dai palchi da ben ...