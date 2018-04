Ascolti TV | Venerdì 27 aprile 2018 : Carlo Conti e Ludovica Caramis Su Rai1 La Corrida ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Hitman: Agent 47 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Ci Vediamo Domani ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto ...

Ascolti TV | Venerdì 20 aprile 2018. La Corrida al 23.5%. Il 20 al 2.1% con Benvenuti al Nord - Iris al 3% con Duro da Uccidere : La Corrida - La vincitrice della seconda puntata Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.071.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.123.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 864.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.075.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Gente che sta Bene ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Venerdì 13 aprile 2018. Boom per la Corrida di Conti (27.4%) : La Corrida Su Rai1 l’esordio de La Corrida - in onda dalle 21.31 alle 23.56 – ha conquistato 5.999.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale 5 Il Segreto - in onda dalle 21.40 alle 24.39 – ha raccolto davanti al video 1.981.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 828.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.364.000 ...

Ascolti TV | Venerdì 6 Aprile 2018. Montalbano 25.6% - 12 Anni Schiavo 10.8%. Cyrano sprofonda (2.3%) : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi ha conquistato 5.899.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale 5 il film 12 Anni Schiavo ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Così è la Vita ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha ...

RAI * Ascolti TV VENERDì 30 MARZO : Grande partecipazione per la ' Via Crucis ' - in 4 milioni e mezzo all'ascolto - : ... 2 milioni 898mila, ; in seconda serata, invece, la puntata speciale "Le Croci del mondo" del programma 'Viaggio nella Chiesa di Francesco", a cura di Rai Vaticano, è stata seguita da 2 milioni ...